Fenerbahçe taraftarı Rennais tribünlerini yaktı! Daha karşılaşma başlamadan saha karıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennais ile karşılaştı.
Yüksek gerilimli başlaması beklenen mücadelede daha hakemin düdüğü bile çalmadan ortalık karıştı. Fenerbahçe taraftarları, sahaya meşale yağdırdı.
MAÇIN HAKEMİ OYUNU DURDURDU
Maçın hakemi, meşalelerin saha içine atılmasının ardından karşılaşmayı başlatmadan durdurmuş oldu. Meşalelerin saha içinden temizlenmesini isteyen hakem, meşaleler temizlendikten sonra karşılaşmayı başlattı.
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