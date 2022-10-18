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Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 2 taşınmazın satışına onay. Sonra da şeker fiyatları neden zamlanıyor diye soruyorsunuz

Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait Ankara ve Kütahya'daki iki taşınmazın satışına onay çıktı. Şeker fabrikalarının arazileri sata sata yakında kalmayacak ama sonra da soruluyor "şeker fiyatları neden zamlanıyor" diye.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:15
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Sonra da şeker fiyatları neden zamlanıyor diye soruyorsunuz.Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 2 taşınmazın satışına onay

Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 2 taşınmazın satışına onay. Sonra da şeker fiyatları neden zamlanıyor diye soruyorsunuz
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Sata sata bitiremediler.Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 2 taşınmazın satışına onay çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ankara ve Kütahya'daki iki taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), taşınmaz satışlarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Ankara ve Kütahya'daki iki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihaleler sonucunda en yüksek teklifi veren isteklilere satılmasına karar verildi.

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Uçmaya devam
18.10.2022 17:06
Vatandaş nasıl olsa uyumaya devam ediyor. Sıkıntı yok. Son kalanları da satın bitsin bu iş. Devlet fabrika mı işletir. Marketçilik nasıl gidiyor.  
 
Tekin Ertürk
18.10.2022 16:40
"Şeker fiyatları neden zamlanıyor" sorusunun yanıtı, AHZAP Suresinden başlayıp, Yüce KURAN'ı okumayan akp ve mhp seçmeni.  
 
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