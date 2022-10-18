Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 2 taşınmazın satışına onay. Sonra da şeker fiyatları neden zamlanıyor diye soruyorsunuz

Sata sata bitiremediler.Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 2 taşınmazın satışına onay çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ankara ve Kütahya'daki iki taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), taşınmaz satışlarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Ankara ve Kütahya'daki iki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihaleler sonucunda en yüksek teklifi veren isteklilere satılmasına karar verildi.