Prof. Özgür Demirtaş siyasetçilerin yok olacağı zamanı açıkladı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı, ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yapay zekaya ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

“SİYESETÇİLERDEN KURTULACAĞIZ”

Demirtaş, sosyal medya hesabından "Gün gelecek yazılımlar inanılmaz ilerleyecek. Yapay zeka olağanüstü bir seviyeye gelecek. Ve biz siyasetçilerden kurtulacağız.

Yalanlarını, ayrıştırmalarını, Şark kurnazlıklarını, sağcılıklarını, solculuklarını alıp yok olup gidecekler. Huzur gelecek, yazılımlar yönetecek…" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLER DE GELDİ

Demirtaş’ın bu paylaşımına destek de gelirken uzmanlık alanı dışındaki paylaşım yaptığı gerekçesiyle çok sayıda eleştiri de yapıldı.

İşte o paylaşım ve gelen eleştiriler: