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'Dana dili'yle tehditle ilgili karar verildi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisi önüne 'dana dili' bırakarak tehdit ettiği suçlamasıyla yargılanan Mustafa Yücel hakkında, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 16:09
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'Dana dili'yle tehdide yakalama kararı

'Dana dili'yle tehditle ilgili karar verildi
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Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter hesabından muayenehanesinin önüne 'dana dili' bırakılarak ölümle tehdit edildiği belirtip, paylaşım yaptıktan sonra geçen yıl temmuz ayında polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Şenol'un kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Mustafa Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Eskişehir'de gözaltına alındı. Hakkında, 'tehdit' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma' suçundan işlem yapılan Yücel'in ifadesi alındı. Yücel, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mustafa Yücel'in yargılandığı davanın bugünkü ilk duruşmasına; sanık Yücel katılmazken, müşteki Prof. Dr. Şenol ile avukatları hazır bulundu. Prof. Dr. Şenol, bir kadın ve bilim insanı olarak yaşadıklarının kabul edilebilir şeyler olmadığını belirterek, "Uzun zamandır bu olayların içerisindeyim. Sayın mahkemenizden empati yapmasını rica ediyorum" dedi.

"KAMERA KAYITLARINDA GÖRÜLÜYOR"

Duruşmada dinlenen tanıklardan A.Z., Şenol'un ofisinin bulunduğu binada görevli olduğunu belirtti. Sanığı tanımadığını ve görmediğini belirten A.Z., "Olayı bizzat görmedim. Geçen yıl temmuz ayında görev yaptığım apartmandaki kafe çalışanı yanıma gelip, bir şahsın Esin Hanıma limonata sipariş ettiğini söyledi. Ben de Esin Hanımın ofisinde olmadığını belirterek, kendisini geri çevirdim. Limonatayı alıp, Esin Hanımın sekreterine götürdüm. Bu olaydan önce Esin Hanımın ofisinin önüne 'dana dili' bırakılmıştı. Bu olaya bizzat tanıklık etmedim. Ancak haber verilince kamera kayıtlarını izlediğimizde, erkek bir şahsın poşetle getirdiği dana dilini kapıya bıraktığını gördüm" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, tanıkları dinledikten sonra sanık Yücel hakkında 'adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği' gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararına hükmetti. Hakim ayrıca sanığın savunmasının mahkemece alınmasına karar verdi. Diğer tanıkları dinleyen mahkeme, duruşmayı 4 Nisan'a erteledi. (AA)

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