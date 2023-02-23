Halk TV muhabirine Malatya’da çekiçli saldırı. ‘Hepinizi gebertirim’ diyerek tehdit etti

Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarını takip eden Halk TV ekibine saldırıda bulunuldu. Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına canlı bağlanan Ferit Demir çekiçli bir saldırgan tarafından tehdit edildi.

Canlı yayında olaya tanık olan Ayşenur Aslan "İhbar ediyorum! Ne adına, kim adına" diye sorarak "Halk Tv sussun istiyorlar, Halk Tv muhabirleri hiç konuşmasın istiyorlar" diye isyan etti.

Malatya'dan canlı yayın yapan Ferit Demir o anları şöyle anlattı:

"Daha önce de bu enkazın önünde birçok yayın yapmıştık. Valiliğin açıklamasını okuyacaktım. Malatya'da 14 bin çadır dağıtıldığını, merkezde 3 bin çadır kurulduğunu, 20 bin vatandaşın barındığını, 45 ayrı noktada yemek dağıtıldığını anlatıyordum.

Tam o sırada kamyonetle geçen bir vatandaş camını indirerek 'Yalan söylüyorsunuz, devlet burada var' diye bağırmaya başladı. Çekiç alarak yanımıza geldi. Hepinizi öldürürüm, gebertirim' diye tehditlerde bulundu. Oradan geçen iki vatandaş doğruları anlatıyor' dedi. Onları da tehdit etti, sizi de öldürürüm dedi. Uzun süre sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz' diye tehditlerde bulundu. Elinde çekiç de vardı. Sonra iki polis memuru geldi, şikayetçi olduğumuzu söyledik ama herhangi bir işlem yapmadı. Size vurmadığı için, kafanıza vurmadığı için işlem yapamam.

Belki bir sıkıntısı vardır gergindir dediler. Yelekleri üstündeydi. Israrla şikayetçi olduğumuzu söyledik, çekiçle size vurmadığı için işlem yapamayız dedi."

10 ŞUBAT’TA DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Ferit Demir 10 Şubat'ta da saldırıya uğramıştı. Halk TV muhabiri Ferit Demir, Malatya Battalgazi'deki arama kurtarma çalışmalarını takip ederken saldırıya uğramıştı.

Demir o anları şöyle anlatmıştı. "Dün bir olay yaşadım. 26 yaşındaki bir kardeşimizin kurtarma anı vardı. Biz de çekiyorduk. Bütün kameralar AFAD TIR'ının üzerine çıkarıldı. Bize izin vermediler. 'Kontenjan doldu' dediler. 'Tamam ben halkın içinde çekerim' dedim. Çektim de. Üzerinde Ankara TEM yeleği bir polis memuru geldi. 'Çekemezsin' dedi, yasak. Dedim ki 'Bak AFAD TIR'ının üzerinde beş altı kamera canlı çekiyor.' Böyle deyince geri gitti. Sonra başka polisler geldi. Kimliğimi istediler. Ben de 'Gazeteciyim' dedim. Geri gittiler tekrar. Sonra enkazın başındaki kameraman arkadaşımı zorla geri getirdim. Enkazın başında kadın kardeşimizi kurtarmaya çalışan özel hareket polisi bana laf söyledi. 'Niye çekiyorsun sen' diye bağırdı. Sonra ben giderken TEM yeleği giymiş polis arkamdan bana tekme attı. Ben yere düştüm, pantolonum yırtıldı, bacağım kısmen yaralandı."