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'Hükümet istifa' tezahüratlarına Rizespor'dan hem tehdit hem hakaret: Foseptik fareleri

Önce Fenerbahçe ardından da Beşiktaş tribünlerinden yükselen "Hükümet istifa" sesleri üzerine Rizespor'dan tehdit dolu açıklama geldi. TFF 1. Lig ekibi "Tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir" açıklamasıyle büyük tepki topladı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 11:25
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Rizespor'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerine: Foseptik fareleri

'Hükümet istifa' tezahüratlarına Rizespor'dan hem tehdit hem hakaret: Foseptik fareleri
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"Hükümet istifa" tezahüratları üzerine rahatsızlık duyarak açıklama yapan Süper Lig takımları Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor'dan sonra 1. Lig takımı Çaykur Rizespor da harekete geçti.
Kardeniz temsilcisi tehdit dolu bir dille yaprtığı açıklamada Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına yönelik ağır hakaretler içeren sözler sarf etti.
Spor Toto 1. Lig ekibi Rizespor'dan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Türk sporuna hizmet etmeyi toplumsal bir sorumluluk anlayışıyla gerçekleştiren Çaykur Rizespor Kulübü, sporun dayanışma ve birleştirici yönüne katkı sağlamayı vatanseverliğin bir gereği olarak şiar edinmiştir.

Türk Milletinin yaşadığı büyük acı henüz çok tazeyken ve özlenen dayanışma ruhu ilk kez bu kadar yüksekken, birilerinin hazımsızlığına uşaklık yapmak Türk sporuna ihanettir.

Devletimiz ve milletimiz deprem bölgesinde yaraları sarmak için tüm gücü ile seferber olmuş iken tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir.

Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir.

Milletimizin yaraları sarmak için büyük bir dayanışma içinde olmasından rahatsız olan lejyoner taraftar müsveddelerini şiddetle kınıyoruz.

Karadeniz gençleri olarak her zaman Aziz Milletimizin ve Devletimizin yanındayız!

Milletimizin başı sağ olsun."

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