Aydın’da kadın cinayeti. Eşi tarafında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Aydın’da kadın cinayeti. Eşi tarafında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Aydın’ın İncirova ilçesinde eşi tarafından tartışma esnasından bıçaklanan kadın ambulansta hayatını kaybetti.

Acarlar Mahallesinde bir ailede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga sırasında Gülbeyaz Savaş isimli kadın eşi tarafından bıçaklandı. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karnından bıçaklanmış şekilde yerde yatan kadın kendisini eşinin bıçakladığını söyledi. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahale sonrasında ambulans ile hastaneye götürülmeye çalışılan kadın hastaneye yetişemeden hayatını kaybetti.

Polis ekipleri cinayetle alakalı soruşturma başlattı.

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