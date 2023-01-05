İşte memur emeklisinin 21 yıldaki büyük kaybı. Darbe üzerine darbe yediler

Çalışma Ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik memur emeklilerinin son 21 yılda kaybettiklerini hesapladı ve kalem kalem yazdı. Memur emeklisine 21 yılda büyük darbe yediğine dikkat çeken Çelik İki katından fazla gerileme yaşandığını öne sürdü. Prof. Dr. Aziz Çelik, memur emeklilerinin aldığı yüzde 30 zam sonrası yaptığı paylaşımda "En düşük memur emekli aylığı 21 yılda asgari ücretin iki katından, asgari ücret seviyesine geriledi" dedi.

Milyonlarca çalışan memur ve emekli memuru ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur emeklileri 15,4 zam alacaktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2023 zam oranının önce yüzde 25'e daha sonra da yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.

"21 YILDA İKİ KATINDAN FAZLA GERİLEDİ"

Söz konusu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, "Memur emeklileri 21 yılda asgari ücretli oldu. En düşük memur emekli aylığı 21 yılda, asgari ücretin iki katından asgari ücret seviyesine geriledi" dedi.

"YÜZDE 30 ZAMMIN ANLAMI BU"

Çelik, "2002'de en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 104 üzerindeydi, 2023'te sadece yüzde 1 üstünde. Yüzde 30 zammın anlamı bu" ifadelerini kullandı.