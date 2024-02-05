Darüşşafaka'ya sahasında büyük sürpriz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Lassa sahasında Çağdaş Bodrumspor ile karşı karşıya geldi.

Darüşşafaka Ayhan Şahent Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 103-97'lik skorla kazanmayı başardı.

Çağdaş Bodrumspor bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini aldı, ev sahibi Darüşşafaka Lassa ise 10. kez sahayı mağlup terk etti.



Darüşşafaka Lassa: 97 - Çağdaş Bodrumspor: 103

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Batuhan Söylemezoğlu

Darüşşafaka Lassa: Adams 16, Abdur-Rahkman 17, Berk Demir 11, Timma 12, Carlton 20, Woodard 6, Enes Berkay Taşkıran, Can Korkmaz 11, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 4

Çağdaş Bodrumspor: Artis 18, Can Uğur Öğüt 6, Alibegovic 12, Ahmet Düverioğlu 5, Johson 25, Warren 20, Fatih Cantitiz 8, Berkay Genç, Moore 9, Cavit Ege Havsa

1. Periyot: 23-26

Devre: 47-52

3. Periyot: 74-75