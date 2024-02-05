Valencia Adana Demirspor'da. Yıldız futbolcu 1.5 yıllık imza attı

Kaynak: Haber Merkezi
Valencia Adana Demirspor'da. Yıldız futbolcu 1.5 yıllık imza attı
Adana Demirspor; Brezilya ekibi Santos'tan John Stiven Mendoza Valencia'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da değişim devam ediyor. Takımdan ayrılan futbolcuların ardından kadroya takviyeler yapılmaya başlandı.
Bu kez de Brezilya ekibi Santos'ta forma giyen John Stiven Mendoza Valencia'yı renklerine bağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Santos takımından John Stiven Mendoza Valencia ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mendoza'ya ' Ailemize hoş geldin ' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz."
31 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu kariyeri boyunca 351 maçta 87 gol attı.
Santos formasıyla 45 maça ilk 11'de başlayan John Stiven Mendoza Valencia, 10 gol atmayı başardı.
Adana Demirspor ara transfer döneminde Nabil Alioui, Aimbetov ve Mohammadi'yi kadrosuna kattı.
Svensson, Kevin Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Belhanda, Zeneli, Mbaye Niang ve Ertaç ile yollar ayrıldı.

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