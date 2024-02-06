Semih Kılıçsoy'un bonservisini menajerler belirledi

Beşiktaş kötü bir sezon geçirmesine rağmen, Semih Kılıçsoy'u parlatarak büyük bir kazanç sağladı.

Genç yıldız, attığı goller ve gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarının kalbinde taht kurdu.

Şimdiden birçok kulübün takibinde olan Semih Kılıçsoy için bonservis tahminleri yapılmaya başlandı.

''TAKIMDA TUTABİLECEĞİMİZİ SANMIYORUM''

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, ''Semih ile Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Türk futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızı. Teklifler zaten başladı. Montella da milli takıma davet edecektir. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerse sonrasına bakacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERLERDEN BONSERVİS TAHMİNİ

Ünlü menajerler, Semih Kılıçsoy'un bonservisini Hürriyet'e tahmin etti.

Yapılan tahminler şu şekilde;

- Ceylan Çalışkan: En az 35 milyon euro

- Fırat Tapan: En az 25 milyon euro

- Bektaş Demirtaş: 50 milyon euro

- Ahmet Bulut: En az 50-60 milyon euro

- Mithat Halis: En az 40 milyon euro

- Hakan Korkmaz: En az 25 milyon euro

- Hakan Şirin: En az 50 milyon euro