Melissa Vargas Fenerbahçe için İstanbul'da

Filenin Sultanları 3 turnuvada oynayan ve gösterdiği müthiş performansla 3 şampiyonluk yaşayan Melissa Vargas, sezon başında Tianjin kadrosuna katılmıştı.

Vargas'ın Kanarya'ya geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Vargas'ın yeniden Fenerbahçe'ye döneceğini duyurmuştu.

FENERBAHÇE AÇIKLADI!

Melissa Vargas, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul’a geri döndü.

Voleybolcumuz Melissa Vargas, sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet’in başarısı için ter dökecek.'' denildi.