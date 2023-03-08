Ahmet Davutoğlu: Gece Meral Akşener'i aradım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de İlker Karagöz'ün konuğu oldu.

Davutoğlu, altılı masada yaşananlarla ilgili de "Evet bir kriz oldu ama bence faydalı bir krizdi" dedi.

“AKŞENER’İ GECE ARADIM”

Davutoğlu masaya geri dönen Meral Akşener’le ilgili “Sayın Akşener'in dün akşam yaptığı açıklamalar bence bu sürecin en önemli şeylerinden biriydi. Gece aradım tebrik ettim kendisini, o da teşekkür etti. Aile olarak eskiden beri bir yakınlığımız var. O alçakça bir iftiraya maruz kaldığında yanında dururum. Onun gelini benim akrabamdır o nedenle dünür de sayılırız. Her şeyden önce dostuz." ifadelerini kullandı.

“AKŞENER NET KONUŞUR”

Davtuoğlu, "Sayın Akşener açık oynar, net konuşur. Sayın Akşener de toplumdaki genel durumdan üzüntü duydu, bunu hissediyordum." dedi.

Devamında Davutoğlu, “Bu 6'lı masanın oluşumu çok önceye gider. Önce Sayın Akşener, önemli bir mücadele verdi. Türkiye'de belki en katı disipline sahip olan MHP içinde sert bir mücadele verdi. O tel örgülere tutunduğu halini hepimiz hatırlarız. İYİ Parti'yi kurarak bir başarı hikayesi oluşturdu. Bu fedakarlıkları şimdi taçlandırmak lazım. “ dedi.

Davutoğlu’nun öne çıkan açıklamaları:

“EVET KRİZ ÇIKTI”

Evet kriz çıktı, siyasette bazen krizler faydalı olur. Bu kriz de faydalı oldu. Hiç kriz çıkmıyorsa bir aktör dominant demektir. Çözülüyorsa o kriz, öldürmeyen darbe güçlendirir. Sayın Akşener'in toplantıya gelmesi o nedenle önemliydi. Katılması dahi iklimi değiştirdi.

SEÇİM AÇIKLAMASI

Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa bir sonraki seçime kadar Türkiye ya çok sert gerilimler yaşar ya da bir takım ülkelerde görülen şekilde görünüşte demokrasi olan ama aslen alakası olmayan bir yapıya bürünür. Ülke adı vermek istemiyorum ama Kuzey Kore’ye kadar gider bu örnek ülkelerin ucu.