Davutoğlu’ndan bürokratlara 'titanic batıyor' uyarısı: Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bürokratlara seslenerek “Arkadaşlar Titanic batıyor! Kanuna aykırı iş yapmayın, kurulan çarkların parçası olmayın. Sayın Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı daha önceden yaptığı konuşmasından video kesitler paylaşan Davutoğlu, “Arkadaşlar Titanic batıyor! Kanuna aykırı iş yapmayın, kurulan çarkların parçası olmayın. Sayın Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek” diye seslendi.

“FEDA ETMEDİĞİ KİMSE KALDI MI?”

Davutoğlu, söz konusu konuşmasında bürokratlara seslenerek, “Değerli bürokratlar, dürüst kardeşlerim, kanuna aykırı bir iş yapmayın. Kurulan çarkların parçası olmayın…Sayın cumhurbaşkanı sonunda birer birer hepinizi feda edecek. En yakınlarını. Bakın feda etmediği kimse kaldı mı?” ifadelerini kullanmıştı.