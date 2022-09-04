4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Davutoğlu’ndan bürokratlara 'titanic batıyor' uyarısı: Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek

Davutoğlu’ndan bürokratlara 'titanic batıyor' uyarısı: Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, bürokratlara seslenerek “Arkadaşlar Titanic batıyor! Kanuna aykırı iş yapmayın, kurulan çarkların parçası olmayın” dedi. Davutoğlu videolu mesajının devamında ise “Sayın Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek” ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 02:22
Takip Et

Davutoğlu’ndan bürokratlara 'titanic batıyor' uyarısı: Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek

Davutoğlu’ndan bürokratlara 'titanic batıyor' uyarısı: Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek
+
Aa
-

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bürokratlara seslenerek “Arkadaşlar Titanic batıyor! Kanuna aykırı iş yapmayın, kurulan çarkların parçası olmayın. Sayın Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı daha önceden yaptığı konuşmasından video kesitler paylaşan Davutoğlu, “Arkadaşlar Titanic batıyor! Kanuna aykırı iş yapmayın, kurulan çarkların parçası olmayın. Sayın Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek” diye seslendi.

“FEDA ETMEDİĞİ KİMSE KALDI MI?”

Davutoğlu, söz konusu konuşmasında bürokratlara seslenerek, “Değerli bürokratlar, dürüst kardeşlerim, kanuna aykırı bir iş yapmayın. Kurulan çarkların parçası olmayın…Sayın cumhurbaşkanı sonunda birer birer hepinizi feda edecek. En yakınlarını. Bakın feda etmediği kimse kaldı mı?” ifadelerini kullanmıştı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
1
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
2
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
3
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
﻿Diyanet’ten iktidarı kurtarma projesi. Ekonomi tepe taklak oldu Diyanet şükür sohbetleri başlattı
4
﻿Diyanet’ten iktidarı kurtarma projesi. Ekonomi tepe taklak oldu Diyanet şükür sohbetleri başlattı
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
5
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
6
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
7
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda patlama
﻿Düğünde başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü
﻿Düğünde başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü
﻿Düğünde başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü
﻿Sokak ortasında genç kadına yumruklu saldırı
﻿Sokak ortasında genç kadına yumruklu saldırı
﻿Sokak ortasında genç kadına yumruklu saldırı
﻿Kastamonu ve Bartın'da sağanak
﻿Kastamonu ve Bartın'da sağanak
﻿Kastamonu ve Bartın'da sağanak
﻿HDP'li Semra Güzel tutuklandı
﻿HDP'li Semra Güzel tutuklandı
﻿HDP'li Semra Güzel tutuklandı
﻿Başakşehir Alanya karşısında üç puanı iki golle aldı
﻿Başakşehir Alanya karşısında üç puanı iki golle aldı
﻿Başakşehir Alanya karşısında üç puanı iki golle aldı
﻿ABD'de orman yangını
﻿ABD'de orman yangını
﻿ABD'de orman yangını
﻿Bakan Koca'dan TUS uyarısı
﻿Bakan Koca'dan TUS uyarısı
﻿Bakan Koca'dan TUS uyarısı
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine 40 araç bağışladı
﻿Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine 40 araç bağışladı
﻿Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine 40 araç bağışladı
﻿Cadı Kovucu ağacı çiçeğinin faydaları
﻿Cadı Kovucu ağacı çiçeğinin faydaları
﻿Cadı Kovucu ağacı çiçeğinin faydaları
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.