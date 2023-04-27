De Bruyne'nin şov yaptığı maçta City Arsenal'i dağıttı. Şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

İngiltere Premier League'de adım adım sona yaklaşılırken, 33. haftanın kritik randevusunda lider Arsenal, takipçisi Manchester City'ye konuk oldu. Etihad Stadyumu'ndaki 90 dakika, nefesleri kesen bir mücadele gücüne sahne oldu.

Bir tarafta şu ana dek çıktığı 32 maçta topladığı 75 puanla zirvenin sahibi olan Arsenal... Diğerinde 30 karşılaşmada 70 puan elde eden ikinci Manchester City... Son 9 maçın 8'inde galibiyete uzanan City karşısında Arsenal, kolay geçmeyeceğini bildiği bir sınav için arenaya çıktı.

Premier League'de 32 gol atan City'li Haaland, en golcü futbolcu konumundaydı. Kevin de Bruyne ise 15 asist ile en çok gol pası atan oyuncuydu.

İSABETLİ ŞUT BİLE ATTIRMADILAR

Konuk Arsenal'in en golcüsü 15 kez rakip fileleri havalandırmayı bilen Gabriel Martinelli'ydi. Zorlu mücadeleye ev sahibi ekip oldukça hızlı başladı. Futbola başka bir yorum katan Kevin de Bruyne, kronometreler 6. dakikayı gösterirken topla Arsenal kalesine hareketlendi ve uzaktan, yerden yaptığı sert vuruşla ağları havalandırarak Manchester City'yi öne geçirdi.

İlk yarı boyunca Arsenal kalesini topa tutan City, rakibine isabetli şut şansı bile vermedi. Haaland ve takım arkadaşları; 9 şut girişiminden 6'sında isabet sağladı.

DE BRUYNE GECEYE DAMGA VURDU

Premier League'in sevdiğimiz temposunda geçen 45 dakikanın sonuna 6 dakika ilave edildi. Gecenin erken sahne alan kahramanı De Bruyne, bu kez 45+1'de asist yapan isim olacaktı.

De Bruyne'nin duran toptan ceza sahasına ortasında Stones'un vuruşu ile City, lider Arsenal'i bir kez daha avladı ve soyunma odasına giderken 2-0'la büyük avantaj yakalamayı bildi. Bu noktada; City'nin bu mücadeleyi kazanıp eksik maçlarından (rakibine göre 2 maçı eksik) en az 1'inden 3 puan aldığı takdirde liderlik koltuğunu Arsenal'den devralacağını belirtmekte de fayda var.

RAMSDALE ELİNDEN GELENİ YAPSA DA...

Etihad Stadyumu'ndaki maçın ilk devresinde de Haaland ile Arsenal kalecisi Ramsdale sıkça karşı karşıya geldi. İkinci 45 başladıktan 8 dakika sonra Ramsdale yine Haaland'a geçit vermedi. Hemen 1 dakika sonra Arsenal atak tazelemeye çalışırken araya giren De Bruyne pasını Haaland'a aktardı. Norveçli golcü, driblingi sonrası topu yine De Bruyne ile buluşturdu ve Belçikalı yıldız, Arsenal'in fişini çekerken farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kaleci Ramsdale de elinden geleni yapmasına rağmen eli kolu bağlı şekilde kaldı.

ROB HOLDING SON BİR KIVILCIM ATEŞLEDİ

Skor üstünlüğünü 54. dakikada iyiden iyiye eline alan Manchester City, oyunu rölantiye almaya başladı. Günün kahramanlarından De Bruyne kenara geldiğinde tabelada 80. dakikada olduğumuz yazıyordu. İki takımın da çok dişli olmayan orta saha mücadelesine dönüşen mücadelede bir gol sesi daha gelecekti.

Meşin yuvarlak 86'da City kalesini cepheden gören bir noktada Rob Holding'in önünde kaldı. Holding'in şık vuruşunda kaleci Ederson çaresiz kaldı ve fark ikiye indi: 3-1. Son sözü ise 90+5. dakikada City'nin kralı Erling Haaland söyledi: 4-1.

ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ ELDE ETTİLER

Eksik maçları da bulunan Manchester City, rakibi Arsenal'i rahat devirmekle çok büyük bir avantaj elde etti. Yoluna Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier League'de doludizgin devam eden City, daha epey can yakacağa benziyor.

Bakalım bu akşam belki de beklenenin aksine Arsenal karşısında hiç zorlanmadan galip gelen Manchester City, eksik maçlarından en az 1'inden daha 3 puan alarak zirvenin yeni sahibi olabilecek ve sezon sonunda adını şampiyonluk kupasına yazdırabilecek mi?