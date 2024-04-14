'Sahaya hakem koymayın artık' diyerek açıkladı. Fatih Saboviç Karagümrük Fenerbahçe maçında yaşanan skandalları yazdı

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Karagümrük’e konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatarak ecel terleri döktü. Rade Krunic’in yerine ikinci devre başında oyuna Batshuayi’nin girmesiyle her şey değişti. Günün adamı kurtarışlarıyla maça damga vuran Dominik Livakovic oldu. Kanarya, Dzeko ve penaltıdan Batshuayi’nin golleriyle gülüp, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

UEFA Konferans Ligi’nde hafta içi deplasmanda Olympiakos’a 3-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenilen ve turu rövanş maçına bırakan Fenerbahçe, yüzünü Süper Lig’de dönüp Karagümrük’a konuk oldu. Savunma hattında Serdar Aziz ile Çağlar’ı görevlendiren İsmail Kartal; sol bekte Ferdi’yi, orta alanda ise İsmail ve Fred’i tercih etmişti. Szymanski’yi dinlendiren deneyimli teknik adam, Krunic’e ilk 11’de görev vermişti.

FENERBAHÇE MAÇA SERT BAŞLADI

“Olympiakos maçına Ferdi, İsmail ve Fred ile başlasaydı ne olurdu?” sorusu kenarda dursun, sarı lacivertli ekibin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Karagümrük’e karşı risk almayı hiç istemediği ortadaydı. Mücadelenin ilk 10 dakikasında ev sahibi Karagümrük, Fenerbahçe’ye karşı görece daha baskın bir futbol oynayan taraftı. Kırmızı siyahlılar baskı kurmaya çabalasa da Kanarya buna izin vermeye pek gönüllü değildi. Savunmada epey sert başladı maça Kartal’ın öğrencileri…

FREKANS BANTLARI TAM OTURMADI

Fred ve İsmail Yüksek orta alanda rakibe alan bırakmamak için ellerinden geleni yapsa da yine de ilk 25 dakika itibariyle ne Fenerbahçe ne de Karagümrük üstünlük kurabildi. İrfan Can Kahveci ile sağ kanattan etkili olmaya çalışan sarı lacivertliler, Osayi Samuel ile İrfan arasındaki koordinasyon tam oturamayınca bu hücum opsiyonunda da beklemeye geçmek zorunda kaldı.

MAÇIN EN TEMPOLU SEKANSI YAŞANDI

Yarım saatlik dilim geride kalırken maçın o ana kadarki en tempolu sekansları yaşandı ve önce Krunic, Dzeko’nun müthiş servisinde kaleci Sirigu ile karşı karşıya kalıp göstere göstere topu pas verircesine İtalyan file bekçisinin üzerine nişanladı. Dönen topta Güven Yalçın, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu kez de Hırvat eldiven kalesinden doğru zamanlamayla açılıp ayağıyla kritik bir müdahalede bulunarak gole izin vermedi.

LIVAKOVIC İKİNCİ KEZ İPTEN ALDI

Dakikalar 40’ı gösterirken ileride İsmail Yüksek’in yaptığı top kaybı sonrası yine ani bir Karagümrük atağı gelişti. Can Keleş uzaklardan öyle sert ve düzgün vurdu ki top neredeyse ağlara gidecekti. Ancak Livakovic doğru zamanlama ile müdahale edip topu çeldi. Fenerbahçe’de Livakovic hariç herkes farklı frekans bantlarında geziniyordu. O nedenle ileride takım ne yapsa boşa çıkıyordu. Deplasmanda bu kadar taraftarı gelmişken; Kanarya’nın mutlaka ikinci devrede toparlanması ve kendine çekidüzen vermesi gerekiyordu.

CAN KELEŞ VE MALUMUN İLAMI…

Tam devre 0-0 sona erecek diye düşünülürken yine İsmail Yüksek ve Serdar Aziz’in; Güven Yalçın’a birlikte yaptığı top kaybı sonrası Fenerbahçe ceza alanı sağında Can Keleş topla buluşarak 45+1’de skoru takımının lehine değiştirdi: 1-0.

Fenerbahçe üst üste kalesinde tehlikeli ataklar gördükten sonra; malumun ilamı olan bir gol yiyerek soyunma odasına 1-0 geride gitti.

TEK BİR DOKUNUŞ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

İkinci yarıya girilirken Fenerbahçe’nin tüm mantalitesini değiştirmesi gerektiği aşikârdı. Tüm ‘loser’lık ve ‘kendine güvensizlik’ bugün Krunic’ten yansıyordu. Ve nitekim Krunic’in oyundan çıkması, Batshuayi’nin oyuna girmesi her zaman olduğu gibi Fenerbahçe hücumunu, 3. bölgesini hareketlendirdi.

Karagümrük 1-0’ın getirdiği avantajla geriye yaslandı. Batshuayi’nin girişi de onları ekstra önlemler almaya itti. Nitekim Batsman’in girişiyle birlikte Dzeko da kendini buldu…

HOCA ISRARLARDAN VAZGEÇİNCE…

Olympiakos maçında bana göre ‘şaka gibi’ bir tercihle Krunic ve Zajc kırılgan orta sahasıyla maça başlayan İsmail Kartal, bugün de Krunic’te ısrar etseydi her şey için çok geç olabilirdi. Bats’ın girişiyle hareketlenen hücumda Dzeko 49. dakikada sağ çaprazdan harika bir vuruşla âdeta şapkadan tavşan çıkardı.

Bu golde Dzeko’nun olduğu kadar onu iğne deliğinden geçirerek attığı pasla gören Fred’in de katkısı çok büyüktü. Fenerbahçe, böyle kaliteli ayaklara sahip olduğu için çok şanslı…

İLK YARI OYNANMAMIŞÇASINA…

İlerleyen dakikalarda sanki ilk yarı oynanmamışçasına bir Fenerbahçe izlemeye başladık. Osayi’yi ikili şekilde ceza sahasında ‘şarj eden’ rakiplerinin yaptığı sert müdahaleyi görmeyen hakem, VAR olmasa es geçilmesinin büyük tartışmalara yol açacak pozisyona, “Devam” dedi.

Ancak VAR uyarısıyla penaltı kararı çıktı. Beyaz noktada topun başına geçen Michy Batshuayi harika bir vuruşla kaleci Sirigu’yu mağlup edip, takımını deplasmanda 2-1 öne geçirmeyi başardı.

BATSHUAYI’NİN ETKİSİ BAMBAŞKA…

Batshuayi’nin bu sezon Fenerbahçe’ye etkisi çok farklı sahiden… Sahaya adım attığı andan itibaren hücum hattına ve takımın dinamiklerine büyük bir pozitif etki sunuyor. Onun attığı golden önce, penaltıyı görmeyip VAR’a bırakan hakemlere ne desek az gerçekten… Neyse ki bozuk saat bile günde bir kez doğruyu gösterdi de VAR sayesinde herkes hakkını bulmuş oldu.

GERİYE DÜŞÜNCE…

Bir anda 1-0 önde ve moralli kapattığı ilk yarının ardından hızlıca 2-1 geriye düşen Karagümrük’ün gardı çok çabuk indi. Agresif bir oyun oynayıp maça etki etmeye yönelmeye çalışsalar da bu çok kötü ters tepti. Ayarını tutturamayan Karagümrüklü oyunculardan Ryan Mendes, 76’da direkt kırmızı kart görerek takımına büyük bir içsel darbe vurdu istemeden de olsa… O andan sonra Fenerbahçe iyice rahatladı ancak üçüncü golü de aramaya devam etti.

SAHAYA HAKEM KOYMAYIN ARTIK!

Ceza sahasında İrfan Can Kahveci’nin düşürülmesi sonrası 87’de penaltı kazanan Fenerbahçe, bu karardan 1 dakika sonra VAR uyarısıyla penaltının iptal edilmesi sonrası şok yaşadı. Çünkü İrfan’ın düşürüldüğü pozisyonda hakem yanlış penaltı kararı vermeseydi, Osayi devamında kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Sarı lacivertlilerin bir golü resmen güme gitti!

KEMAL SUNAL FİLMİ GİBİ…

Karşılaşmanın orta hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’nun kararları güne damga vurdu. Kemal Sunal filmi gibi olaylar yaşandı mücadelede… Penaltı olan pozisyonu görmeyip, VAR kararıyla beyaz noktayı gösteren Numanoğlu, penaltı olmayan pozisyonda ise direkt penaltı kararı verdi. Bu kararı da VAR iptal etti. Neyse ki VAR’da Portekizli hakem Andre Narciso vardı da, tüm kritik kararlarda ‘objektif’ bir göz de olayları inceleyip süzgeçten geçirdi.

MAÇIN ADAMI DOMINIK LIVAKOVIC’Tİ

Maçın sonuna eklenen 8 dakikalık süreçte Karagümrük tehlike yarattı. 90+1’de Livakovic’in kalesine gelen Markao’nun ölçülüp biçilmiş kafa vuruşunda Hırvat kaleci çok kritik bir kurtarışa imza atarak takımını bir kez daha ipten aldı.

Karagümrüklü Eysseric 90+7’de hakemi aldatmaya yönelik bir hareket yapınca ikinci sarıdan kızardı ve takımını 9 kişi bıraktı. Fenerbahçe zorlandığı maçta Dzeko’nun klası, Livakovic’in yüksek performansı ve Batshuayi ile Fred’in gücüne tutunup 3 puanı almayı başardı.