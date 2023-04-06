Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan açıklama geldi. Sevgilisinden şiddet gördüğü iddia edilmişti

Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, uzun süredir işletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftin ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona ermişti.

İddiaya göre; Deren Talu’nun, sevgilisi karşı çıkmasına rağmen bir fotoğraf çekimine katılması ayrılığa neden olmuştu. Söz konusu kareler, Talu’nun sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

MAYOYLA KARLAR ÜSTÜNDE

Karlar üzerinde mayoyla objektif karşısına geçen Deren Talu, uğruna sevgilisiyle tartışıp, ilişkisini noktaladığı o çekimden kareleri 400 binden fazla takipçinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamıştı.

'ŞİDDET GÖRDÜ' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde ise 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda konuyla ilgili bir iddia daha ortaya atılmış, Tınaz'ın Talu'ya şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü.

Yapılan haberlerle ilgili sessizliğini bozan Talu, bu iddiaları yalanlayarak; sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

05.04.2023 tarihinde Beyaz TV kanalında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır.

"ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

"Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolare etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum" diyen Deren Talu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyan programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum."