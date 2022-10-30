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İşte defne yaprağı çayının inanılmaz faydaları

Saç dökülmesi, göz hastalıkları, grip, hazımsızlık ve halsizlik gibi pek çok probleme iyi gelen defne yaprağı çayı vücuda çok yararlı. İşte bilinen faydalarından daha fazlası…

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 01:06
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Defne yaprağı çayının faydaları

İşte defne yaprağı çayının inanılmaz faydaları
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Defne yaprağı çayı ödem attırıcı, tansiyon dengeleyici ve anti-inflamatuar özellikleri ile alternatif tıpta da yer bulan bir içecek. Sadece 10 dakika demleyip bekletildikten sonra içmek çok fayla sağlıyor.

İçerğinde kalsiyum, demir, A vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olması sayesinde defne yaprağı çayı göz, kalp, cilt ve saç sağlığını koruyor. Mevsimsel hastalıklarla mücadele eden kişilerin tedavi süreçlerini destekliyor. Defne yaprağı çayı, kötü huylu hücrelerin oluşumunu engelleyor.
A vitamini, demir ve antioksidanlar bakımından zengin bir içecek olan defne yaprağı çayı vücuda pek çok açıdan fayda sağlıyor. Kemikleri güçlendirdiği gibi, vücudu rahatlattyor ve organların düzenli bir şekilde çalışmasına imkan tanıyor.

Defne yaprağı çayı aynı zamanda saç ve cilt sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Demir mineralinin zengin bir kaynağı olarak belirtilen defne yaprağı çayı, kansızlık ve halsizlik ile mücadele eden kişilere fayda sağlıyor. Metabolizmayı hızlandırabilen defne yaprağı çayı kalsiyum içermesi sayesinde gelişim sürecini de destekliyor. Sindirim ve boşaltım sisteminin dostu olarak biliniyor.

Defne yaprağı çayını hazırlamak için ise sadece şunlar gerekiyor:

Kurutulmuş defne yaprağı
Bal
Lİmon

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