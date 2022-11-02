Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor. Mevsimi geldi

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hastalıkların arttığı biliniyor. Bu süreçte meyve ve sebzelerin önemi daha çok artıyor. Bunlardan birisi olan muşmula meyvesinin faydaları dikkat çekti.

Muşmula meyvesiyle ilgili tüm detaylar…

MUŞMULA NEDİR?

Muşmula ya da döngel, beşbıyık, ezgil, gülgillerin bir altfamilyası olan Amygdaloideae'dan bir ağaç ve bu ağacın meyvelerdir. Çiçek tablasıyla sarılmış etli meyveleri, eriksi yapıdadır. Yabani olanları daha küçük olur. İçinde sertleşmiş tohumları bulunur.

MUŞMULANIN FAYDALARI

-Sindirim sistemine iyi gelen muşmula bağırsak hareketlerini arttırır, hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir.

- Potasyum, kalsiyum, demir, lif, magnezyum ve folik asit bakımından zengindir. Aynı zamanda A ve C vitamini de içerir.

-Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

-Vücutta oluşan iltihaplanmaları daha hızlı iyileştirir.

-Çay olarak tüketildiğinde kuru öksürüğe iyi gelir.

-Antioksidan özelliği sayesinde ağız içinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

-Sindirim sisteminin çalışmasına destek olur.

-Böbrek ve karaciğer sağlığında olumlu etkileri vardır.

-Yaprakları kaynatıldığında romatizma ağrılarının tedavisinde etkilidir.

MUŞMULA NASIL YENİR?

Olgunlaşmış muşmula kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat edilerek sade bir şekilde tüketilebilir. Muşmulanın en faydalı hali meyvesini taze taze tüketmektir.

Eğer muşmulayı sade bir şekilde tüketmek istemiyorsanız, kabuklarını ve çekirdeklerini çıkartarak blenderdan çektirip püre haline getirebilirsiniz.

Muşmulayı kabuk ve çekirdeklerinden arındırdıktan sonra sirke, reçel, marmelat, pekmez ve hoşaf yapımında kullanabilirsiniz.

Eğer muşmulalar yeterince olgunlaşmadıysa, çekirdeklerini çıkartıp çay yapımında kullanabilirsiniz.

Muşmulayı güneşte kurutarak kış için de saklayabilirsiniz.

Muşmulayı püre haline getirdikten sonra tatlı yapımında kullanabilir, sevdiğiniz tatlılara aroma katabilirsiniz.

MUŞMULA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Muşmulaları güzelce yıkayın ve çekirdeklerini çıkartın ve doğrayın. 1 litre suyun içerisine bir avuç dilimlenmiş muşmula ekleyin ve kaynatın. Kaynayan çayı süzdükten sonra demlenmesi için 5 dakika bekleyin. Ardından içerisine 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek afiyetle içebilirsiniz.

Muşmula çayı yapmak için kullanılan diğer yöntem ise kurutulmuş muşmula yapraklarını kullanmaktır. Bu yaprakları güvenilir aktarlardan bulabilirsiniz.

MUŞMULANIN ZARARLARI NELERDİR?

Muşmula ölçülü bir şekilde tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Ancak aşırı tüketilmesi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu neden ölçüyü hiçbir zaman kaçırmamak gerekir.

Ayrıca muşmula, yüksek tansiyon hastaları için sakıncalı bir besindir. Tansiyon hastası olan kişiler doktora danışmadan muşmula tüketmemelidir.

Önemli Not: Ciddi kronik rahatsızlığı olan kişiler, hamileler ve emziren anneler muşmula tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalı, doktorun onay vermediği hiçbir besin tüketilmemelidir.