Jesus seçimini yapıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde ilk 11'de değişime gitmesi muhtemel olduğu öğrenildi. Antalya deplasmanına kulübede başlayan İrfan Can Kahveci, kontenjana takılarak formasını kaptıran Gustavo Henrique ve Enner Valencia, takıma dönmesi muhtemel isimler olarak ön planda olduğu öğrenildi.

SAVUNMA KURGUSU BELLİ DEĞİL

Derbi öncesi kadronun şekillenmesinde Portekizli teknik adamın seçeceği taktik de kritik öneme sahip. Jesus, bu sezon şu ana kadar zorluk seviyesi yüksek maçlara hep 3'lü savunmayla başladı. Ancak özellikle ligde istediği sonuçları alamadı. Beşiktaş derbisinde hücumda etkili olamadan 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Trabzon deplasmanından ise 2-0'lık yenilgiyle ve tek bir isabetli şut bile çekemeden ayrıldı. Bu nedenle cevabı en çok merak edilen soru, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına savunmada 3'lü mü yoksa 4'lü mü çıkacağı oldu. Jesus henüz bu konuda kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam, rakibi detaylı şekilde analiz edip, taktik idmanlarda denemeler yaptıktan sonra derbi stratejisini belirleyecek.

TARAFTAR GOLE DOYUYOR

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un takımın başına geldikten sonra Fenerbahçe, 18. haftaya kadar geçen sezonun sonuna kadar attığı gol sayısının yarısından fazlasına ulaşmayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de 42, Avrupa Liginde ise 13 gol atarak toplamda 55 gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, taraftarını da mutlu etmeyi başardı.