DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü'ne trans bayrağı astı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü'ne trans bayrağı astı

DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, Haliç'teki Atatürk Köprüsü'ne trans bayrağı astı.

DEM Parti 2 İstanbul Milletvekili Haliç'teki Atatürk Köprüsü'ne trans bayrağı asarken, diğer yandan Okmeydanı Köprüsü ve Mecidiyeköy metrobüs çıkışında da trans bayrakları asıldı.

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Polis ise Kadıköy'de ise 2 trans aktivist gözaltına aldı.

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10. Trans Onur Haftası, tüm yasaklara rağmen İstanbul’un farklı ilçe ve semtlerinde “Faili Devlet” temasıyla bugün kutlanmaya başladı.

LGBTİ+’lar tarafından Okmeydanı Köprüsü ve Mecidiyeköy’de metrobüs durağına trans bayrağı astı.

10. TRANS ONUR YÜRÜYÜ KOMİTESİ GÖZALTILAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Komiteden yapılan açıklamada “10. Trans Onur Yürüyüşü Günü’nde bugün 2 arkadaşımızın sokakta gözaltına alındığı bilgisini aldık. Arkadaşlarımızdan birinin oturduğu kafeden alındığı, polis aracı yerine beyaz sivil bir araca bindirilerek götürüldüğü bilgisine sahibiz. Arkadaşlarımızın takibindeyiz.” denildi.

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