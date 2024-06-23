DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü'ne trans bayrağı astı

DEM Parti 2 İstanbul Milletvekili Haliç'teki Atatürk Köprüsü'ne trans bayrağı asarken, diğer yandan Okmeydanı Köprüsü ve Mecidiyeköy metrobüs çıkışında da trans bayrakları asıldı.

Polis ise Kadıköy'de ise 2 trans aktivist gözaltına aldı.

10. Trans Onur Haftası, tüm yasaklara rağmen İstanbul’un farklı ilçe ve semtlerinde “Faili Devlet” temasıyla bugün kutlanmaya başladı.

LGBTİ+’lar tarafından Okmeydanı Köprüsü ve Mecidiyeköy’de metrobüs durağına trans bayrağı astı.

10. TRANS ONUR YÜRÜYÜ KOMİTESİ GÖZALTILAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Komiteden yapılan açıklamada “10. Trans Onur Yürüyüşü Günü’nde bugün 2 arkadaşımızın sokakta gözaltına alındığı bilgisini aldık. Arkadaşlarımızdan birinin oturduğu kafeden alındığı, polis aracı yerine beyaz sivil bir araca bindirilerek götürüldüğü bilgisine sahibiz. Arkadaşlarımızın takibindeyiz.” denildi.