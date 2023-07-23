Demet Özdemir'den turist değil yerliyim pozu

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in görkemli düğünü 8 ay sonra boşanma haberinin gölgesinde kaldı. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir boşandı, ikili soluğu tatilde aldı. Yalnızca tatilleriyle değil pozları hakkında iddialarla gündemde.

Demet Özdemir boşanma sonrası kararını verdi ve Yunanistan'dan ev almak için adım attı. Bir süre komşuda tatil yapan ev bakan Demet Özdemir o esnada iddialara göre gönlünü de Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı.

Demet Özdemir, bir doğum günü partisinde tanıştığı DJ Sergio'yu dinlemeye gitmeye başladı ve ikili yakınlaştı.

Demet Özdemir, bütün bu yaşananlardan sonra Yunanistan'da kendisine 1 milyon euro'ya ev aldı.

Özdemir sosyal medya hesabından yayımladığı son fotoğrafına da, "Turist değil yerliyim" notunu düştü.