Demet Özdemir'den turist değil yerliyim pozu

Demet Özdemir 1 milyon euro'ya Yunanistan'da ev aldıktan sonra komşudan çıkmaz oldu. Oyuncu "Turist değil yerliyim" pozlarıyla da dikkat çekti.

Demet Özdemir'den turist değil yerliyim pozu

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in görkemli düğünü 8 ay sonra boşanma haberinin gölgesinde kaldı. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir boşandı, ikili soluğu tatilde aldı. Yalnızca tatilleriyle değil pozları hakkında iddialarla gündemde.

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Demet Özdemir boşanma sonrası kararını verdi ve Yunanistan'dan ev almak için adım attı. Bir süre komşuda tatil yapan ev bakan Demet Özdemir o esnada iddialara göre gönlünü de Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı.

Demet Özdemir, bir doğum günü partisinde tanıştığı DJ Sergio'yu dinlemeye gitmeye başladı ve ikili yakınlaştı.

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Demet Özdemir, bütün bu yaşananlardan sonra Yunanistan'da kendisine 1 milyon euro'ya ev aldı.

Özdemir sosyal medya hesabından yayımladığı son fotoğrafına da, "Turist değil yerliyim" notunu düştü.

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