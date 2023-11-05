Demet Özdemir’den ‘anlamlı’ destek

Ekranlarda izlediğimiz oyuncuların zaman zaman sosyal sorumluluk projelerine destek olmaları beni fazlasıyla mutlu ediyor. Onların sayesinde yüzlerce, belki de binlerce kalbe dokunuluyor.

Son olarak yardımsever kişiliğiyle de tanıdığımız oyuncu Demet Özdemir, gönüllü olarak destek verdiği FOX TV ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde oluşturulan ‘Eğitime Devam’ projesinin yüzü oldu. Projeyle afetten etkilenen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmelerine destek olunması hedefleniyor.

Vatandaşlar da 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen çocukların eğitimlerinin ve hayallerinin yarıda kalmaması için TEV Eğitime Devam Burs Fonu’na katkıda bulunabilecekler. Bende herkesi bu anlamlı projeye destek vermeye davet ediyorum.

Gişe başarısına ‘Cannes’ etkisi

Nuri Bilge Ceylan’ın prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yaptığı Kuru Otlar Üstüne, sinemalarda en çok izlenen filmi oldu.

Türkiye’de 29 Eylül’de vizyona giren film, bu satırların yazıldığı an itibarıyla 311 bin 350 kişi tarafından izlenerek yönetmenin 304 bin 782 seyircili Kış Uykusu filmini geride bırakıp yeni bir rekora imzasını attı. Cannes’da elde edilen başarının bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü, Merve Dizdar’a Cannes’da ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne’ydi. Bu başarı, günlerce hatta haftalarca konuşulmuştu.

Öte yandan film, vizyona hızlı bir giriş yapmış, 70 bin 157 seyirciyle yönetmenin en iyi açılış yapan filmi olmayı başarmıştı. Nuri Bilge Ceylan, ülkemizin yetiştirdiği en önemli yönetmenlerden birisi. Daha nice filmlerini izleyebilmek dileğiyle…

Ayrılığa veda partisi jesti

Spiker Evren Özalkuş, hem TELE1’in ‘Ana Haber’ sunuculuğundan hem de kanalın ‘Yayın Kurulu Üyeliği’nden ayrıldı.

2017 yılından beri bu görevi yürüten sunucu için TELE1 yönetimi, veda partisi düzenledi. Bununla da yetinmeyen kanal, bir de teşekkür mesajı yayınladı.

Bu tür güzel jestler, yıllardır çalıştığı kuruma emek veren bir çalışan için ileride hatırlayabileceği hoş bir anıdır. Bundan sonraki hayatında Evren Özalkuş’a başarılar diliyorum.