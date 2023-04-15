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Demet Özdemir Oğuzhan Koç çiftinin ayrılığın nedeni yasak aşk iddiası. Magazin kulisleri çalkalanıyor

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, haftalardır süren tartışmaların ardından önceki gün resmen boşanacaklarını açıkladı. Aralarındaki sorunla ilgili birçok iddia gündeme gelse de son iddia öyle böyle değil. Evlilik ihanet yüzünden bitmiş ancak bu kez ihanet eden erkek değil kadınmış..

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 10:19
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Magazin kulisleri çalkalanıyor. Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti yasak aşk yüzünden ayrılıyor iddiası

Demet Özdemir Oğuzhan Koç çiftinin ayrılığın nedeni yasak aşk iddiası. Magazin kulisleri çalkalanıyor
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Ağustos 2022'de rüya gibi bir düğünle nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un mutluluğu sadece 8 ay sürdü. İkili yaptıkları ortak açıklamada  “Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldık" dedi.

Oda Tv'nin haberine göre herkes ayrılığın nedenini merak ederken, Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'u evli bir yönetmenle aldattığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan “evli bir yönetmen evli bir oyuncuyla ilişki yaşıyor” haberlerindeki oyuncunun Demet Özdemir olduğu öne sürüldü.

Demet Özdemir'in 26 Şubat'taki doğum gününde şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilen çiftin arasının o günden sonra bir türlü düzelmediği iddia edildi. Demet Özdemir konuyla ilgili olarak "her evlilikte olduğu gibi bizim evliliğimizde de sorunlar var" açıklamasını yaptı. 

Demet Özdemir, kısa bir süre sonra da ayrılık kararını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."

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