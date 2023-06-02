Demet Özdemir pembe bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Oyuncu Demet Özdemir, Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı Adım Farah dizisinin final yapmasının ardından tatile çıktı.
Güzel oyuncu tatilinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, havuz başında pembe bikinisiyle pozlar verdi.
Kız arkadaşıyla tatil yapan Özdemir, fotoğraflarını da 15,9 milyonlu hesabından yayınladı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Ağustos 2022'de evlendiği Oğuzhan Koç ile 8 Mayıs'ta tek celsede boşanmıştı.
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