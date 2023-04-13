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Demet Özdemir'in boşanma kararı aldıktan sonra nereye taşındığı ortaya çıktı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını bugün duyurdu. Demet Özdemir'in Zekeraköy'deki evine yerleştiği iddia edilmişti. Ama gerçek başka çıktı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 14:00
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Demet Özdemir'in boşanma kararı aldıktan sonra nereye taşındığı ortaya çıktı

Demet Özdemir'in boşanma kararı aldıktan sonra nereye taşındığı ortaya çıktı
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8 ay önce rüya gibi bir düğün ile evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bugün ayrılık kararı aldıklarını duyurdu. Ayrılık öncesi, bu kararın ardından Demet Özdemir'in Zekeriyaköy'deki evine yerleştiği iddia edilmişti. Gerçek bambaşka çıktı. 

tv100 Magazin Hattı'ndan Barış Agil'in özel haberine göre; Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti yaşadıkları sorunlarını çözmeye çalışıyorlardı. Evlilik terapistine dahi gittikleri konuşulan çift 7 aylık yuvalarını kurtamayarak boşanma kararı aldıklarını bugün açıkladılar. 

Evlilikleri boyunca Levent’te birlikte Koç’un villasında yaşayan ikiliden evden ayrılan Özdemir’in Zekeriyaköy’dekine taşındığı iddia edilmişti. Güzel oyuncunun Zekeriyaköy’deki evine değil Adım Farah dizisinin çekildiği Moda’ya yakın bir otele geçtiği öğrenildi. 

Öte yandan Demet Özdemir’in Zekeriyaköy’deki evini ise tadilata soktuğu dizinin sezon finali yapmasından sonra eskisi gibi yine orada oturacağı öğrenildi.

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