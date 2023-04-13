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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kesin olarak boşanıyor. Çok konuşulmuştu. Son noktayı böyle koydular

Geçen Ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanacakları yönünde çıkan söylentiler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Boşanma iddialarını “Her evlilikte sıkıntılar olur” diye geçiştiren ünlü çiftten konuyla alakalı yazılı açıklama geldi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:40
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kesin olarak boşanıyor

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kesin olarak boşanıyor. Çok konuşulmuştu. Son noktayı böyle koydular
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Editör: Bengü Zorlu

Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atıldıktan kısa süre sonra Demet Özdemir’in evi terk ettiği konuşulmuştu. Boşanacakları yönünde çıkan haberleri bugüne kadar yuvarlak cevaplarla geçiştiren çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla iddiaları doğruladı.

İşte ünlü çiftten gelen o açıklama:

Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz

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