Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kesin olarak boşanıyor. Çok konuşulmuştu. Son noktayı böyle koydular

Editör: Bengü Zorlu

Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atıldıktan kısa süre sonra Demet Özdemir’in evi terk ettiği konuşulmuştu. Boşanacakları yönünde çıkan haberleri bugüne kadar yuvarlak cevaplarla geçiştiren çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla iddiaları doğruladı.

İşte ünlü çiftten gelen o açıklama:

Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz