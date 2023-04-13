Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor. Evlilik 8 ayda bitti

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldı.
Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı evden eşyalarını alarak bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşmişti.
Snob Magazin özel haberine göre, Ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde evliliklerini kurtarmak için aşklarına ikinci şansı veren ikili, başarılı olamadı.
ÇİFTİN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Özdemir, geçtiğimiz ay anlaşamamazlık nedeniyle eşiyle yaşadığı Levent'teki evi terk etmişti.
Kısa bir süre sonra eve dönen Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı evden eşyalarını alarak, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşmişti.
Çiftin, bugün boşanma açıklaması yapması bekleniyor.