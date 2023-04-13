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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor. Evlilik 8 ayda bitti

Ağustos 2022’de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor. 8 aylık evliliklerini kurtarmak için çabalayan çift başarılı olamadı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 00:41
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Oğuzhan Koç Demet Özdemir boşanıyor. Ağustosta evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koçun boşanma kararı aldığı iddia edildi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor. Evlilik 8 ayda bitti
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldı.

Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı evden eşyalarını alarak bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşmişti.

Snob Magazin özel haberine göre, Ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde evliliklerini kurtarmak için aşklarına ikinci şansı veren ikili, başarılı olamadı.

ÇİFTİN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Özdemir, geçtiğimiz ay anlaşamamazlık nedeniyle eşiyle yaşadığı Levent'teki evi terk etmişti.

Kısa bir süre sonra eve dönen Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı evden eşyalarını alarak, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşmişti.

Çiftin, bugün boşanma açıklaması yapması bekleniyor.

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