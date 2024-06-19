Demirel ve vefasız RTÜK

Cem Uzan ve Ahmet Özal tarafından kurulan Türkiye’nin ilk özel televizyonu STAR 1 Magic Box 1990’da Almanya’da yayına başladı.

Türkiye’de 60 santimlik çanak anten ve uydu alıcısı ile izlenmeye başlandı.

Çünkü Türkiye’de TRT’nin anayasal devlet tekeli hakkı nedeniyle özel radyo ve televizyonların Türkiye’de yayın yapması yasaktı.

Ankara Temsilciliğini kurarak, TRT’de stajyer olan Gürkan Zengin, Tülay Ünal ve Çiğdem Anat’ı muhabir, Numan Tunç İnağ, Mustafa Karaca ve merhum Hüseyin Öztepe’yi kameraman, Orhan Yıldız’ı da kurgu elemanı olarak işe aldım.

1. Körfez savaşını STAR TV simultane tercüme ile canlı yayınlayıp TRT ise yayınlamayınca çanak anten ve uydu alıcıları yok satmaya başladı.

SHP lideri merhum Erdal İnönü STAR TV için, “Korsan TV” demişti.

Ekim 1991’de yapılan milletvekili seçimi şöyle sonuçlandı:

- Süleyman Demirel liderliğinde Doğru Yol: 178.

- Mesut Yılmaz liderliğinde Anavatan: 115.

- Erdal İnönü liderliğinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti: 99.

- Necmettin Erbakan liderliğinde Refah Partisi: 62

- Bülent Ecevit liderliğinde Demokratik Sol Parti: 7

DYP ve SHP koalisyon kurdu, Demiral Başbakan, Erdal İnönü başbakan yardımcısı oldu.

01 Şubat 1992’de Davos’a giden Demirel’i STAR TV Ankara Temsilcisi olarak izledim.

Kaldığımız otelde resepsiyon görevlisine STAR TV’nin Eutelsat uydusunda olduğunu ancak odalardaki televizyonlardan izlenemediğini söyledim.

Teknisyen ayarladı ve 74. kanaldan izlenmeye başlandı.

Otele dönünce koruma müdürü Şükrü Çukurlu’ya Demirel’in televizyonunda 74. kanalı açıp STAR TV’yi seyrettirmesini söyledim.

19:00’da ana haberde efsane spiker Gülgün Feyman’ı ve haberleri izlemeye başladım.

Kapı çalındı açtım Şükrü müdür, “beyefendi hemen seni çağırıyor” dedi.

“Baba” odasında STAR TV seyrediyordu.

Şöyle sordu:

“Gardaşım STAR TV Davos’ta nasıl çekiyor?”

O günlerde TRT yayınları evlerin çatılarındaki çubuk antenlerle yayınları izlemek için çatıya çıkılıp bağırılıyordu:

“Çekiyor mu?”

A4 kağıda Türkiye ile Avrupa haritasını ve uydu resmi çizerek Almanya’dan uyduya çıkan görüntülerin şemsiye gibi kapsadığını 60 santimlik çanak anten ve uydu alıcıyla Türkiye ve bütün Avrupa’dan izlendiğini anlattım.

Baba Demirel şöyle söyledi:

“De Facto bir durum var. Teknoloji anayasayı delmiş. Ankara’ya dönünce Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna’ya söyleyeceğim anayasayı değiştirip devlet tekelini kaldırmalıyız...”

Ankara’ya dönüşte basından sorumlu merhum bakan Yıldırım ilgili bakanlıkların uzmanlarıyla kurduğu anayasa değişikliği komisyon toplantılarına beni de çağırırdı.

17 Nisan 1993’te Tonton Özal vefat etti. Demirel Cumhurbaşkanı DYP Genel Başkanı Tansu Çiller Başbakan oldu.

8 Temmuz 1993 tarihli 3913 sayılı yasayla; Anayasa iktidar ve muhalefet oylarıyla şöyle değiştirildi.

Madde 133- Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir.

Evet başarmış, “Korsan TV” damgasından kurtulmuştuk.

Çiller’in Ulaştırma Bakanı merhum Köstepen tarafından kurulan komisyonda “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun” (RTÜK) tasarısını hazırladık. Tansu hanıma da RTÜK yasası için şükranlarımı sunuyorum.

3984 sayılı RTÜK yasası iktidar ve muhalefet oyları ile kabul edilerek 13 Nisan 1994’te yürürlüğe girdi.

Başbakan olduğunun 2. Günü Demirel’le ilk özel röportajı yapmıştım.

Bugün on binlerce radyo ve televizyon gazetecisine iş kapısı açan merhumlar Özal ve Demirel’i şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

17 Haziran’da 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in vefatının 9. Yılında bekledim ki

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin bir taziye mesajı yayınlasın.

Özel radyo ve televizyonlar da Demirel’e vefa göstersinler.

Çok ayıpladım çok…