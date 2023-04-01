Demirhindi bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan demirhindinin faydaları dikkat çekti.

Demirhindi bitkisiyle ilgili detaylar…

DEMİRHİNDİ BİTKİSİ NEDİR?

Baklagillerden bir çeşit ağaçtır. Boyu 25 metre kadardır. Meyvesinden erbet yapılır. Sıcak ülkelerde yetişir. Çiçekleri sarı kırmızı salkımlar halindedir. Meyvesi koyu kırmızımtırak, büyük ve tohumludur. Meyvesinin mayhoş lezzetli, macuna benzeyen öz kısmı kullanılır. İçeriğinde ekşi maddeler, nişasta ve şeker vardır.

DEMİRHİNDİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Susuzluğu giderir.

-Vücuda rahatlık ve serinlik verir.

-20 gramı müshil tesiri göstererek kabızlığı giderir

-Bağırsakları temizler.

-Kilo vermeye yardımcı oluyor.

- Hazmı kolaylaştırıyor.

- Boğaz ağrılarını hafifletiyor.

- Göz, safra kesesi ve bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor

DEMİRHİNDİ NASIL TÜKETİLİR?

Genel olarak reçellerde, marmelatlarda ve soslarda sıklıkla kullanılan demirhindi, bunlara ek olarak çorbalar başta olmak üzere birçok yemeğe de baharat olarak ilave edilebiliyor olduğu vurgulandı.