Deniz Akkaya'dan duygulandıran paylaşım

Daha önce Efe Önbilgin'le, kızının bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı için davalık olan Deniz Akkaya yeni bir paylaşıma imza attı. Eski manken Deniz Akkaya, 13 yaşındaki kızı Ayşe Özbilgin ile yaptığı paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

Deniz Akkaya'dan duygulandıran paylaşım

Deniz Akkaya, 2010 yılında evliliğini sonlandırdığı Efe Önbilgin'den dünyaya gelen kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı için eski eşiyle davalık olmuştu. İş insanı, kızının bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için dava açmıştı. Davayı kaybeden Önbilgin davanın yeniden görülmesi için İstinaf Mahkemesi’ne başvurmuştu.

643d38aa17aca91ad423c944.jpg

ESKİ EŞİYLE DAVALIK OLMUŞTU

Eski eşiyle, kızları Ayşe'nin bikinili fotoğraf kareleri yüzünden davalık olan eski manken Akkaya yeni bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Akkaya, kızı Ayşe ile yıllar öncesine ait bir fotoğrafını 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

643d38aa17aca91ad423c946.jpg

"BERABER UÇACAĞIZ"

Kızı Ayşe'nin bebeklik fotoğrafını paylaşan Akkayaü söz konusu paylaşımına şu notu düştü: Beraber başladığımız bu yolda beni hiç üzmedin, bazen yordun bazen kızdırdın ama bir duruş sergiledin. Ne istediysen yaptım ama beni hiç şaşırtmadın. seni hep özgür bıraktım ama sen,sınırlarını kendin bildin. Şimdilerde büyük hedeflerin var, umarım üniversiteye dair hayallerine ulaşmak için şu anki motivasyonu hiç kaybetmezsin…Sözü de verdik sen nereye ben oraya… beraber uçacağız,şimdiye kadar olduğu gibi...

643d38aa17aca91ad423c94a.jpg

45 yaşındaki manken paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. 2009 yılında kucağına aldığı kızıyla çekilen karesine Akkaya'nın takipçilerinden beğeni yağdı. Eski mankenin söz konusu paylaşımını yoruma kapatması ise dikkat çekti.

İlgili Haberler
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye zehir zemberek sözler
Deniz Akkaya Haluk Levent'e ağır hakaret etti. ''Utanmıyor musun? ''diyerek paylaştı
Deniz Akkaya'ya soruşturma açıldı
Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı