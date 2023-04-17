Deniz Akkaya'dan duygulandıran paylaşım

Deniz Akkaya, 2010 yılında evliliğini sonlandırdığı Efe Önbilgin'den dünyaya gelen kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı için eski eşiyle davalık olmuştu. İş insanı, kızının bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için dava açmıştı. Davayı kaybeden Önbilgin davanın yeniden görülmesi için İstinaf Mahkemesi’ne başvurmuştu.

ESKİ EŞİYLE DAVALIK OLMUŞTU

Eski eşiyle, kızları Ayşe'nin bikinili fotoğraf kareleri yüzünden davalık olan eski manken Akkaya yeni bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Akkaya, kızı Ayşe ile yıllar öncesine ait bir fotoğrafını 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

"BERABER UÇACAĞIZ"

Kızı Ayşe'nin bebeklik fotoğrafını paylaşan Akkayaü söz konusu paylaşımına şu notu düştü: Beraber başladığımız bu yolda beni hiç üzmedin, bazen yordun bazen kızdırdın ama bir duruş sergiledin. Ne istediysen yaptım ama beni hiç şaşırtmadın. seni hep özgür bıraktım ama sen,sınırlarını kendin bildin. Şimdilerde büyük hedeflerin var, umarım üniversiteye dair hayallerine ulaşmak için şu anki motivasyonu hiç kaybetmezsin…Sözü de verdik sen nereye ben oraya… beraber uçacağız,şimdiye kadar olduğu gibi...

45 yaşındaki manken paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. 2009 yılında kucağına aldığı kızıyla çekilen karesine Akkaya'nın takipçilerinden beğeni yağdı. Eski mankenin söz konusu paylaşımını yoruma kapatması ise dikkat çekti.

