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Deniz Akkaya'ya soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine Deniz Akkaya hakkında kamu kurum ve kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 15:49
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Deniz Akkaya'ya kötü haber! Soruşturma açıldı

Deniz Akkaya'ya soruşturma açıldı
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Son dönemde Haluk Levent ile sosyal medya üzerinden atışan Deniz Akkaya'ya kötü haber... Snob Magazin'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine Deniz Akkaya hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı.

Savcılıkça yürütülen bu soruşturma sonucunda ünlü mankenin, ifadesinin alınması için ilgili kolluk kuvvetlerine müzekkere yazıldı. Savcılık dava açarsa Akkaya, 5 ayrı suçtan toplam 13 yılla yargılanacak.
 

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