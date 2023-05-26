Haluk Levent şikayetçi olmuştu! Deniz Akkaya ifade verdi

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e 6 Şubat'ta yaşanan deprem sırasında toplanan bağışlarla alakalı olarak iddialarda bulunarak hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Akkaya, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Haluk Levent şikayetçi olmuştu! Deniz Akkaya ifade verdi

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Akkaya, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Basın Suçları Soruşturma Bürosunda şüpheli olarak ifade veren Akkaya, suçlamaları kabul etmedi.

"SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARI DİLE GETİRDİM"

Akkaya, "6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra milyonlarca vatandaşımız depremzedelere destek olmak için çeşitli kurum ve kuruluşlara önemli milyarca liralık yardım yapmıştır. Yardım yapılan kuruluşların başında da müştekinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu AHBAP Derneği bulunmaktadır. Sadece bu derneğe milyarlarca lira bağış yapılmıştır. Yardımların toplanmasından sonra, bu derneğin toplanan yardımları ne şekilde kullandığı, kendisine yapılan bağışlara sahip çıkıp çıkmadığı, bunlar amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atılmıştır" dedi.

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Haluk Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık ve sahtecilik iddialarından ötürü birçok davalar açıldığını söyleyen Akkaya, "Müşteki, depremzedelere yardım için toplanan parayla Kızılay'dan çadır satın almış ve toplum vicdanını da yaralamıştır. Genel olarak sosyal medyadaki iddiaları dile getirdim. Benim buradaki amacım AHBAP derneğinin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki gereği gibi değerlendirmediği ve halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti" diye konuştu.

Hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Halkı yanıltıcı bilgi yayma" ve "İftira" suçlarından şikayette bulunulduğunu belirten Akkaya, sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu belirterek "Bu suçları işlemedim. Bu paylaşımların bir bölümünü kötü niyetle keserek ve benim yaptığım paylaşımların anlamını bozarak algı yaratmaya çalışmışlardır" dedi.

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BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İfadesinin ardından adliye önündeki meydanda basın açıklaması yapan Akkaya, konuyu siyasileştirenlere gönül koyduğunu belirterek "Bu konunun herhangi siyasi bir konuyla yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirtmek istiyorum. Beni siyasi görüşümün karşısında olan da, yanında olan da bu konuyla ilgili çok enteresan haberler yaptı. Bu konuyu herkes biliyor. Sanat dünyasında herkes bu konuyu konuşuyor. İş adamları bu konuyu konuşuyor, Kıbrıs kumarhanelerinde zaten dilden dile yayılmış. Hiç pişman değilim. Ama ülkemizde 'Adam sendecilik, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' konsepti içerisinde. Bunu benden başka kimse söylemezdi" dedi.

Dolandırıcılığın siyasi kimliği olmadığını ifade eden Akkaya, mağdurlar arasında 125 bin dolarını kaptıran çok popüler bir oyuncu olduğunu ve kendisi bunu yazınca tahsilat yapıldığını iddia etti.

Akkaya'nın avukatı Merve Uçanok da, suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığına yönelik ifade verdiklerini ve müvekkiline bu konuyla ilgili mağduriyetler geldiğini ve bunlarla ilgili belgeler sunacaklarını belirtti. (DHA)

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