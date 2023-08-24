Deniz Çakır düğün öncesi kampa girdi

Ekonomist Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Deniz Çakır düğün öncesi kampa girdi.

Deniz Çakır düğün öncesi kampa girdi

Oyuncu Deniz Çakır,10 Eylül’de 2 yıldır mutlu bir beraberlik yaşadığı Bilgehan Baykal‘la nikah masasına oturacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kır düğünüyle mutluluğa “evet” diyecek olan ünlü oyuncu, hayatının bu en özel günü için kampa girdi.

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Çakır son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla forma girdiğini gözler önüne serdi. Kariyeri boyunca ekrana ve sinemaya iş yaparken tiyatroyu da hiç ihmal etmeyen başarılı oyuncu, düğün hazırlığı yaparken bir taraftan da yeni dizi ve film görüşmeleri yapıyor.

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Öte yandan sesinin güzelliğiyle de bilinen Deniz Çakır, geçen haziran ayında yayınlanan “Yanık Ağıt -Behçet Aysan Şiirlerinden Şarkılar” albümünde Genco Erkal aranjörlüğünde “Kuşlar Da Gitti” şarkısını okumuştu. Çakır ayrıca “Fecri Ebcioğlu 100 yıllık Şarkılar” albümümde “Boşvermişim Dünyaya” adlı şarkıyı seslendirdi.

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