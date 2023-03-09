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Deniz Çakır’dan evlilik açıklaması

Oyuncu Deniz Çakır, Bloomberg HT'de konuk olduğu Fatih Altaylı ile Bire Bir'de evlilik haberlerini doğruladı. 

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:03
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Deniz Çakır 'Evleniyor' haberleri hakkında ilk kez konuştu

Deniz Çakır’dan evlilik açıklaması
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BloombergHT ekranlarında yayınlanan, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına katılan Deniz Çakır, gündeme dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. Çakır, sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldıklarını doğruladı.

TARİH BELLİ DEĞİL

Deniz Çakır, “Aniden insanların karşısına doğru insanlar çıkabiliyor. Tarihsel olarak bilmiyorum ama, evet evlilik kararımız magazine düştü” dedi. 

"BAZI BELEDİYELER SAHNE VERMİYOR"

Deniz Çakır, tiyatro oyunu 'Tarla Kuşuydu Juliet'i yaşanan deprem felaketinin ardından bir süreliğine durdurduğunu belirterek "Bize oynayın deseler zaten oynayamayız. Hepimiz mahvolduk. Çok korkunç bir şey yaşadık, yaşamaktayız. Elimizden gelen her şeyi maddi manevi yapmaya çalışıyoruz. Depremin üzerinden bir ay geçti, bizim de işimiz bu, biz de işimizi yaparak iyileşmek zorundayız. Bazı belediyeler, mahalle baskısından dolayı hâlâ sahne vermiyorlar bize. İnsanların geçim kaynağı bu, tiyatroyu bir sirk olarak mı görüyorlar acaba? Biz de depremin ertesi günü oynamak istemeyiz ama, bir ay geçmiş, bizim de işimizi yaparak iyileşmeye ihtiyacımız var. Bazı belediyeler, sahne boş ama bayrama kadar vermiyoruz diyorlar. Ruh sağlığımızı da kaybetmeyelim oynayalım, tiyatronun ne demek olduğunu bilmiyorlar ne acı ki..." açıklamasını yaptı.
 

 

 

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