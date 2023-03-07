Ünlü oyuncu Deniz Çakır sürpriz kararını açıkladı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor. Özel hayatının basından uzak yaşamayı tercih eden Çakır, evlilik kararı aldı.

BU YAZ NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı. Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.