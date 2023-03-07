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Ünlü oyuncu Deniz Çakır sürpriz kararını açıkladı

Sevilen oyuncu Deniz Çakır, uzun süredir birlikte olduğu Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, bu yaz nikah masasına oturacak.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 12:08
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Ünlü oyuncu Deniz Çakır sürpriz nikah kararını açıkladı

Ünlü oyuncu Deniz Çakır sürpriz kararını açıkladı
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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor. Özel hayatının basından uzak yaşamayı tercih eden Çakır, evlilik kararı aldı.

BU YAZ NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı. Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

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