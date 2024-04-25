Deniz Öncü İspanya'da piste çıkıyor

Kaynak: AA
Deniz Öncü İspanya'da piste çıkıyor
Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İspanya'da Dünya Moto2 Şampiyonası'nda yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, hafta sonu Jerez-Angel Nieto Pisti'nde düzenlenecek.

Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği şampiyonanın İspanya ayağında Red Bull KTM Ajo takımıyla yarın serbest antrenmanlara katılacak.

YARIŞ PAZAR GÜNÜ

Organizasyonda bu yıl ilk sezonunu geçiren Deniz Öncü, 27 Nisan Cumartesi günü sıralama yarışlarında, 28 Nisan Pazar günü de TSİ 13.15'te 21 turluk yarışta mücadele edecek.

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