TFF'de deprem

Kaynak: Sabah
TFF'de deprem
Kulüpler Birliği'nin TFF'ye hazıranda seçim yapılması yönünde yayınladığı açıklama Riva'da deprem etkisi yarattı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün Kulüpler Birliği temsilcisi olarak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile saat 16.00'da Riva'da bir özel olarak görüşecek.

Toplantının ana gündemi, bazı kulüplerin talebi üzerine TFF'nin belirlediği 18 Temmuz seçim tarihini haziran ayının başına almak olacak.

Özbek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bu konunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ve imza kampanyası ile bu işin olmayacağını belirtmişti.

Riva'daki toplantıda, yeni seçim tarihi konusunda Büyükekşi ile kritik bir görüşme yapılması bekleniyor.

TFF SICAK BAKMIYOR

TFF'nin, mevcut seçim tarihini 18 Temmuz'dan 8 Temmuz'a çekmeyi düşündüğü ancak 2024 Avrupa Şampiyonası nedeniyle haziran ayına sıcak bakmadığı bilgisi edinildi.

Kulüpler Birliği'nin son açıklaması sonrası Riva'da soğuk rüzgarlar esiyor.

FLAŞ İDDİA

Sabah gazetesinin haberine göre, Türk futbol camiası Riva'daki toplantıya odaklanmışken, Kulüpler Birliği'nin TFF'ye yönelik "Seçim tarihini haziran başına alın" çağrısını içeren bildiriden Galatasaray da dahil olmak üzere 17 kulübün haberi yok.

Bildiriye ilişkin sadece Kasımpaşa ve Adana Demirspor'un bilgilendirildiği anlaşıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un bildirinin yayınlanması talimatını verdiği belirtildi.

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