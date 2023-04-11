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Burak Özçivit tekne aldı. Deniz tutkusu için kesenin ağzını açtı

Oyuncu Burak Özçivit 5 milyon TL'ye tekne aldı. Oyuncu, ailesiyle Mavi Tur yapacağı başka bir tekne için de 50 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:28
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Deniz tutkusu için kesenin ağzını açtı. Burak Özçivit tekne aldı 

Burak Özçivit tekne aldı. Deniz tutkusu için kesenin ağzını açtı
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'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çift, ocak ayında ikinci bebeklerine kavuşmuştu.

Yakışıklı oyuncunun ikinci doğum için eşine hediye ettiği, özel plaka yeni araba da ilk kez görüntülenmişti. Aracın değerinin ise 10 milyon TL olduğu belirtilmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Dalgıçlığa ve balık tutmaya merak saran Burak Özçivit’in 13 metrelik tekne aldığı ortaya çıktı. Setlerden kalan zamanlarında Bodrum Gümüşlük’e giden oyuncu, yeni aldığı teknesiyle, balık tutmaya çıkıyor. Dalgıçlık eğitimi de almaya başlayan Özçivit’in yeni teknesine 5 milyon TL ödediği iddia edildi.

Fahriye Evcen’le evli olan ve geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Kerem’i kucağına alan oyuncunun, ailesi için bir tekne daha almak üzere olduğu öğrenildi. Gümüşlük’te villası olan Özçivit’in ailesiyle Mavi Tur yapmak istediği için 24 metrelik başka bir tekneye de yaklaşık 50 milyon TL ödeyeceği söyleniyor.
 

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