Fahriye Evcen'den esprili video. Sonunu ben de beklemiyordum

Ocak ayında ikinci bebeklerini kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çocukları ve iş hayatlarıyla ilgili yaptıkları açıklamayla kendilerinden söz ettiriyor.

Fahriye Evcen, çocukları ve iş hayatıyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

“Bebeğimiz doğalı 2 ay oldu. Yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapmaya başlayacağım. Ama şimdi çocuklarıma ağırlık verdim. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. İkisi de eşit düzeyde yoruyor diyebilirim.”

FAHRİYE EVCEN'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Yaptığı 'çocuk bakmak kolay' açıklaması ardından kendisinden söz ettiren Fahriye Evcen, bu defa Instagram hesabından paylaştığı kısa video ile dikkat çekti.

Eşi Burak Özçivit'le birlikte arabada seyahat ederken gözlük filtresi kullanarak çektiği videoyu paylaşan Fahriye Evcen altına da "Sonunu ben de beklemiyordum" notunu düştü.