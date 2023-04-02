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Fahriye Evcen'den esprili video. Sonunu ben de beklemiyordum

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'le birlikte araba yolculuğu sırasında çektiği kısa videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 00:45
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Oyuncu Fahriye Evcen eşi Burak Özçivitle birlikte çektiği videoyu paylaştı

Fahriye Evcen'den esprili video. Sonunu ben de beklemiyordum
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Ocak ayında ikinci bebeklerini kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çocukları ve iş hayatlarıyla ilgili yaptıkları açıklamayla kendilerinden söz ettiriyor. 

Fahriye Evcen, çocukları ve iş hayatıyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

“Bebeğimiz doğalı 2 ay oldu. Yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapmaya başlayacağım. Ama şimdi çocuklarıma ağırlık verdim. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. İkisi de eşit düzeyde yoruyor diyebilirim.” 

FAHRİYE EVCEN'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Yaptığı 'çocuk bakmak kolay' açıklaması ardından kendisinden söz ettiren Fahriye Evcen, bu defa Instagram hesabından paylaştığı kısa video ile dikkat çekti.

Eşi Burak Özçivit'le birlikte arabada seyahat ederken gözlük filtresi kullanarak çektiği videoyu paylaşan Fahriye Evcen altına da "Sonunu ben de beklemiyordum" notunu düştü.

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