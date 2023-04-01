Burak Özçivit'in stili Fahriye Evcen'e emanet. Uyumlu çift

Oyuncu Burak Özçivit, "Çok şık giyiniyorsunuz. Bir modacıyla mı çalışıyor musunuz?" sorusuna "Yüzü olduğum marka ile iletişim halindeyiz. Fahriye (Evcen) de çok yardım ediyor. Evden çıkarken kombinimi eşimle birlikte hazırlıyoruz" dedi.

“BANA YAKIŞANI SEÇİYOR”

Özçivit, "Bazı eşler çok yakıştığında bir eşyayı giydirmek istemez, sizin aranızda da oluyor mu böyle tatlı kıskançlıklar?" sorusuna, "Olur mu öyle şey! Öyle bahsettiğiniz gibi bir durum olmuyor aramızda, tam tersi bana yakışanı seçiyor, birbirimize pozitif anlamda destek veriyoruz" yanıtını verdi.

“ÇOCUK BAKMAK KOLAY GELİYOR”

Milliyet'te yer alan habere göre; İki ay önce oğlu Kerem'i dünyaya getiren Fahriye Evcen artık gelen projeleri okumaya başladığını söyledi. Fahriye Evcen "Yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapacağım. Çocukların büyüme döneminde onlara ağırlık verdik. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. Artık dönmeye hazırım" dedi.