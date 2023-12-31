Denizbank’ın Seçil Erzan için yaptığı şikâyet ortaya çıktı. Rezan Epözdemir sisteme kaydedilmeyen dosyayı açıkladı

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Denizbank’ın Seçil Erzan için yaptığı şikâyet ortaya çıktı. Rezan Epözdemir sisteme kaydedilmeyen dosyayı açıkladı
Fatih Terim fonu davasında yargılanan Seçil Erzan’a yönelik olarak Denizbank’ın yaptığı şikayet ortaya çıktı. Avukat Rezan Epözdemir, Denizbank’ın şikayetinin UYAP sistemine kaydedilmediğini vurguladı.

Kamuoyunda ‘Fatih Terim fonu’ olarak bilinen dolandırıcılık davasının bir numaralı sanığı olan Seçil Erzan’a yönelik Denizbank’ın şikayeti ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, davada mağdur avukatı olan Rezan Epözdemir, Denizbank temsilcisi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı’na 7 Nisan 2023’te verilen, klasörlerde bulunan ancak UYAP sistemine kayıt edilmediğini ileri sürdüğü dilekçede, bankanın Erzan hakkında zimmet şikâyetinde bulunduğunu ifade etti.

20 Kasım’daki duruşmada Epözdemir belgeyi dosyaya sunarak “Bankanın zimmetle ilgili zaten Erzan hakkında dosyaya yansıyan bir şikâyeti var. Her nasılsa başsavcılık da bunu görmemiş ve ihbar yok, şikâyet yok, muhakeme şartı gerçekleşmedi gerekçesiyle takipsizlik verdi” dedi.

"KEŞKE YAKALANSAYDIM"

Duruşmada Erzan da “Bankanın içerisinde paralar da alınıyordu, gidiyordu. Keşke banka görseydi de ben işten atılsaydım. Yani zimmetten yakalansaydım o anda, tek derdim zaten işle ilgili bir sorun olmamasıydı. Keşke o anda olsaydı, yakalasaydı da bitseydi bu iş. Yani o zaman belki Emre Belözoğlu’nun eksiği olmazdı. Bana birileri gelip darp etmezlerdi, zorla aldırmazlardı, bu kadar korkmazdım” dedi.

Erzan’ın ifadelerine göre banka, soruşturmanın zimmet suçundan çıkarılıp “nitelikli dolandırıcılık” olarak sürdürülmesi için banka yöneticileri kendisini alıkoyup bu yönde telkinlerde bulunmuştu.

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