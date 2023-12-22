Emre Belözoğlu fon vurgununun asıl yüzünü açıkladı. Fatih Terim'in bu işe nasıl girdiğini anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Emre Belözoğlu fon vurgununun asıl yüzünü açıkladı. Fatih Terim'in bu işe nasıl girdiğini anlattı
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırılan Emre Belözoğlu yaşananlara dair ilk kez konuştu.

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen teknik direktör Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu.

Olay ile ilgili Halk TV’ye konuşan genç teknik direktör, "Ben Fatih Terim’in bu fon işinin içinde bilerek kalmayacağını düşünüyorum. Fatih Terim’in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum. Ben bu kadınla bir kere görüştüm. Kadın bana ikinci imzayı attı. Aynı bankaya gidip ‘bu imzanın gerçekliği var mı?’ diye sorgulattım. Şimdi herkes ‘Seçil Erzan dosyasını ben patlattım’ diyor ya. Olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya. Polisleri, müfettişleri ben çağırdım. Olayı ben çıkardım ortaya." dedi.

FON VURGUNU NEDİR
Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan’ın aralarında Arda Turan Emre Belözoğlu Semih Kaya gibi futbol ve iş dünyasınından pek çok kişiyi yüksek karlı gizli bir fon vaadiyle kandırıp dolandırıldığı iddia edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından aralarında Seçil Erzan’ın da bulunduğu 11 kişi hakkında dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma açıldı.

İlgili Haberler
Krizlerle boğuşan Beşiktaş'a özel şarkı. Aynur Aydın yaptı
Beşiktaş maçında şaştı kaldı: İlk defa böyle bir şey gördüm
Tekvando'da hedef Londra'yı sollamak. Recep Çınar yazdı
Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor açılışı yapıyor
Trabzonspor 3 büyükleri geride bıraktı. Zirveye oturdu
Süper Lig ekibine transfer yasağı
Son Haberler
Bağışıklık sistemini zımba gibi yapan mucize besin ortaya çıktı Sağlık
Bağışıklık sistemini zımba gibi yapan mucize besin ortaya çıktı
BUDO 8 seferini iptal etti Gündem
BUDO 8 seferini iptal etti
Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez bu silahı çekti Ekonomi
Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez bu silahı çekti
Esnafları kızdıracak araştırma Ekonomi
Esnafları kızdıracak araştırma
Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevinden kurtulma planı ortaya çıktı. Duyunca hayretler içinde kalacaksınız Gündem
Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevinden kurtulma planı ortaya çıktı. Duyunca hayretler içinde kalacaksınız
Geğirememe sendromunun etkileri ve tedavisi ortaya çıktı Sağlık
Geğirememe sendromunun etkileri ve tedavisi ortaya çıktı
Sokak ortasında çapraz ateş cinayeti Gündem
Sokak ortasında çapraz ateş cinayeti