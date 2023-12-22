Emre Belözoğlu fon vurgununun asıl yüzünü açıkladı. Fatih Terim'in bu işe nasıl girdiğini anlattı

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen teknik direktör Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu.

Olay ile ilgili Halk TV’ye konuşan genç teknik direktör, "Ben Fatih Terim’in bu fon işinin içinde bilerek kalmayacağını düşünüyorum. Fatih Terim’in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum. Ben bu kadınla bir kere görüştüm. Kadın bana ikinci imzayı attı. Aynı bankaya gidip ‘bu imzanın gerçekliği var mı?’ diye sorgulattım. Şimdi herkes ‘Seçil Erzan dosyasını ben patlattım’ diyor ya. Olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya. Polisleri, müfettişleri ben çağırdım. Olayı ben çıkardım ortaya." dedi.

FON VURGUNU NEDİR

Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan’ın aralarında Arda Turan Emre Belözoğlu Semih Kaya gibi futbol ve iş dünyasınından pek çok kişiyi yüksek karlı gizli bir fon vaadiyle kandırıp dolandırıldığı iddia edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından aralarında Seçil Erzan’ın da bulunduğu 11 kişi hakkında dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma açıldı.