Deprem AKP’ye yakın müteahhite yaradı. Servetine servet kattı

Halktv’den Ali Macit’in haberine göre, Erdoğan'ın 24 Mart'ta temelini attığı Hatay Erzin'deki 50 yataklı acil durum hastanesi yapım işi ihalesi 27 Mart 2023'te düzenlendi. Pazarlık usulüyle davet etme yöntemiyle yapılan ihalede en düşük teklifi veren YDA İnşaat Şirketi oldu. YDA, 425 milyon 410 bin TL teklif etti.

Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay İskenderun'da 600 yataklı devlet hastanesinin temelini de attı. İskenderun Devlet Hastanesi için de ihale, temel atma töreninden 3 gün sonra 27 Mart 2023'te gerçekleşti. İhale yine pazarlık usulüyle firmalar davet edilerek yapıldı. İhaleye en uygun teklifi 2 milyar 289 milyon 966 bin TL bedelle Akfen İnşaat-Dost İnşaat ortaklığı kazandı. İki hastane ihalesini kazanan YDA İnşaat Şirketi ile Akfen İnşaat, AKP döneminde kamudan milyarlarca TL'lik ihale alan ve son dönemde en çok ihale alanlar arasında olan şirketler.

BU KEZ GAZİANTEP

YDA İnşaat Gaziantep 'te yapılacak konutların da ihalesini kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ihalesinde 796 konut ve 221 ahır yapılacak. İhale bedeli ise 2 Milyar 563 Milyon TL. İhale 25 Nisan’da yapıldı, sözleşme 12 Mayıs’ta imzalandı ancak sonuç 1 Eylül’de EKAP kayıtlarında açıklandı. İhalepazarlık usulüne göre yapıldı, ihaleye de 4 firma katıldı.

CHP’nin eski Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan konu ile ilgili “Mart ayında Defne'de yaşanan skandaldan dolayı, bu ihalenin sonucunun açıklanması bilerek mi geciktirildi acaba? Söz konusu ihaleler pazarlık usulüyle yapıldı için de maalesef bu ihalelerin içeriklerini inceleme imkânı da bulamıyoruz” dedi.

90 MİLYAR LİRALIK KAMU İHALESİ

YDA’nın aldığı kamu ihalelerinin tutarı ise 90 milyar 721 milyon 819 bin TL’yi buldu. Şirketin aldığı en önemli kamu ihalelerinden biri de Dalaman Havalimanı ihalesiydi. YDA Group AKP döneminde havalimanları ve şehir hastaneleri başta olmak üzere çok sayıda ihale aldı.

DEFNE DEVLET HASTANESİ SKANDALI İLE GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuşma yaptıktan sonra kameralar karşısında temel attı. Temel atma töreni kapsamında ilk betonu döken Erdoğan, "Görüldüğü gibi deniz kumu değil haa!" demişti.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşarak "Erdoğan, Hatay Defne’de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" paylaşımından sonra, hastaneye temel atılmadığı ortaya çıktı.

Çömez'in paylaştığı fotoğrafta küçük bir alana örülmüş demir temel ve altında beton görülüyor. Geniş açı ile çekilen fotoğrafta, Erdoğan'ın beton döktüğü yerin aslında temsili bir nokta olduğu görüldü.

Şirketin YDA İnşaat Şirketi olduğu ortaya çıkmıştı.