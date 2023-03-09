Vatandaşa ek deprem vergisi yakın yandaşlara deprem konutları ihalesi. Felaketten bile rant çıkarıyorlar

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin etkilerinin giderilmesine yönelik olarak kurumlara tek seferlik deprem vergisi geliyor.

Büyük yıkımların ardından deprem bölgesinde konut ihaleleri de başladı. Vatandaşa ek deprem vergisi yükü binerken yandaşlara sessiz sedasız ihaleler veriliyor.

AKP iktidarı 350 milyar liranın üzerinde büyüklüğe sahip yaklaşık 270 bin konutun ihalelerini ilan etmeden yapıyor. Kahramanmaraş Karaelbistan Mahallesi’nde yapılacak toplam 738 konut için yapılan ihaleye 7 firma çağrıldı. 1 milyar 258 milyon 729 TL yaklaşık maliyet hesaplanan proje, özel olarak davet edilen Leda Yapı’ya 1 milyar 260 milyon TL’ye verildi. İhaleye özel olarak davet edilen Leda Yapı Ankara merkezli bir şirket. TOKİ’den ve AKP dönemi İETT iştiraki KİPTAŞ’tan aldığı konut ve yurt projelerini kapsayan kamu ihaleleriyle biliniyor.

İhale “Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi 3 etap 428 adet konut ve 4 etap 310 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi” ile duyuruldu. İhale tarihi 28 Şubat 2023 olarak açıklandı. İhalenin yaklaşık maliyeti 1 milyar 258 milyon 729 bin .360,68 olarak belirtildi. Sözleşme tarihi ise 3 Mart 2023 olduğu öğrenildi. Bedeli ise 1 milyar 260 milyon TL. İhale Leda Yapı’ya verildi.

Geçtiğimiz hafta 2 Mart’ta açıklanan Kahta, Ishaliye, Kilis ve Nurdağı'nda yapılacak toplam 1797 konut, 20 dükkan ve 1 cami için toplam sözleşme bedeli 2 milyar 889 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Buna göre arsa bedeli hariç, devlet kurumu TOKİ eliyle yaptırılacak her bir konutun ortalama inşaat maliyeti 1 milyon 400 bin TL olmuştu.

DEPREM EK VERGİ

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurt dışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

Depremden etkilenen 11 il ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutulacak. Hesaplanacak ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.