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Depremzedeler için kullanılan termal kameraların önemi

Hatay'da deprem felaketinin altıncı gününde enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kazazedeler termal kameralarla tespit edildi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 16:16
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Deprem bölgesinde termal kameranın kullanımı

Depremzedeler için kullanılan termal kameraların önemi
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İHA

Teknolojik imkanların da sonuna kadar kullanıldığı çalışmalarda termal kameradan enkaz altında canlı olduğunu belirleyen ekipler, adeta zamanla yarışırcasına sıcaklığın geldiği bölgeye ulaşıyor.

Asrın felaketi olan son depremde Türkiye teknolojik imkanları kullanarak göçük altındakileri daha kolay tespit ediyor.

Kahramanmaraş başta olmak üzere, Hatay ile birlikte 10 ili etkileyen depremde kullanılan termal kameralar, yüzlerce canın kurtarılmasını sağladı.

TERMAL KAMERA NE İŞE YARAR

Termal kamera, gözle görülmeyen ısıyı yani IR enerjiyi esas almaktadır. Bu kameralar görüntünün genel yapısını IR enerjiye göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği bir görüntüleme sistemdir.

Termal kameralar genelde güvenlik için kullanılır. Günümüzde bu kameraların özellikle ısıya güdümlü füze, gece görüş sistemleri vb. askeri tekniklerin gelişmesi ile önemi daha da arttı.

TERMAL KAMERA NELERİ GÖRÜR?

Termal kameralar nesnelerin içini göstermez fakat iletken metaller sıcak noktaları ve soğuk noktaları ya da metal bir kap içindeki bir maddenin seviyesini ortaya çıkarabilmektedir.

Termal kameranın gördüğü şey termal enerjinin oluşturduğu Kızılötesi ışınlardır.

Bu kameralar zifiri karanlıkta görebilmektedir, ışığa ihtiyaç duymadan net ve canlı görüntüler üretir.

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