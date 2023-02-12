Türkiyem için kariyerim feda olsun diyerek satışa koydu. Ünsal Arık şampiyonluk kemerlerini satıyor

Almanya’da yaşayan ve muhalif görüşleriyle bilinen Avrupa Şampiyonu boksör Ünsal Arık depremzedeler için şampiyonluk kemerlerini satışa çıkardı.

Arık twitterdan yaptığı paylaşımda, "Birçok yaptığım başka kampanyalar ve bağıştan sonra elinde kalan kemerler … 5000 Euro #Ahbap a yatırana istediği kemeri yollarım. Türkiyem için kariyerimi feda olsun" ifadelerini kullandı.

YANDAŞLAR TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Ünsal Arık geçen yıl bir kez daha saldırıya uğradığını anlatan bir video paylaşmıştı. Saldırganlara “Bir dahaki sefere sadece çenenizi kırmayacağım” uyarısında bulunan Arık, “Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya ‘vatan haini’ demek, vicdansızca ve kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar?” sözleriyle yaşadıklarına sitem etmişti.





