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Türkiyem için kariyerim feda olsun diyerek satışa koydu. Ünsal Arık şampiyonluk kemerlerini satıyor

Gurbetçi boksör Ünsal Arık şampiyonluk kemerlerini depremzedeler için satışa koydu. Avrupa şampiyonu boksör "Türkiyem için kariyerimi feda olsun" notuyla her kemerini 5 bin Euro'ya satışa çıkardı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 15:45
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Ünsal Arık şampiyonluk kemerlerini satışa koydu

Türkiyem için kariyerim feda olsun diyerek satışa koydu. Ünsal Arık şampiyonluk kemerlerini satıyor
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Almanya’da yaşayan ve muhalif görüşleriyle bilinen Avrupa Şampiyonu boksör Ünsal Arık depremzedeler için şampiyonluk kemerlerini satışa çıkardı.
Arık twitterdan yaptığı paylaşımda, "Birçok yaptığım başka kampanyalar ve bağıştan sonra elinde kalan kemerler … 5000 Euro #Ahbap a yatırana istediği kemeri yollarım. Türkiyem için kariyerimi feda olsun" ifadelerini kullandı.
YANDAŞLAR TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Ünsal Arık geçen yıl bir kez daha saldırıya uğradığını anlatan bir video paylaşmıştı. Saldırganlara “Bir dahaki sefere sadece çenenizi kırmayacağım” uyarısında bulunan Arık, “Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya ‘vatan haini’ demek, vicdansızca ve kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar?” sözleriyle yaşadıklarına sitem etmişti.


 

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