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Depremzede HaberTürk canlı yayınında isyan etti: Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz

Kahramanmaraş'taki depremin etkilediği illerden vatandaşlar, arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu duyurmaya çalışıyor. Son olarak HaberTürk canlı yayınında isyan eden depremzede "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz? Annem kardeşimle enkaz altında. Habercilik bu mu" diye sordu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 15:36
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Depremzede HaberTürk canlı yayınında 'neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz' diyerek isyan etti

Depremzede HaberTürk canlı yayınında isyan etti: Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz
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Deprem bölgesinde mağdur edilen depremzedeler tepkilerini kameralar aracılığıyla kilometrelerce uzakta bulunan vatandaşlara seslerini duyurmaya çalışıyor. Bazı haber kanalları depremzedelerin seslerini özellikle kısarken son görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Depremin 7. gününde HaberTürk canlı yayın yaparken kameralarının yanına gelen bir vatandaş gazetecilere isyan etti. Annesinin ve kardeşinin enkaz altında olduğunu söyleyen depremzede kadın, kameraların çalışma olmayan yerleri çekmediğini söyleyerek tepki gösterdi.

"ÇALIŞMA VAR DİYE BURAYI ÇEKİYORSUNUZ"

Depremzede kadın, "Burada gördüğünüz 500 tane adam, bir tanesi orada yok. Benim annem orada enkaz altında, siz haberci olarak burayı mı çekiyorsunuz! Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz? Annem kardeşimle ikinci katta, neden çekmiyorsunuz orayı, habercilik bu mu! Çalışma var diye siz burayı çekiyorsunuz, benim annem orada, bir tane çalışan yok!" diyerek sinir krizi geçirdi. 

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