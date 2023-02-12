12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Naci Görür’den ‘Adana’ açıklaması

Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilen Prof. Naci Görür, "Adanalı kardeşlerim evlerine girmemekte direniyorlarmış" diyerek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 15:57
Takip Et

Naci Görür'den Adanalılara çağrı: Adanalı kardeşlerim evlerine girmemekte direniyorlarmış

Naci Görür’den ‘Adana’ açıklaması
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'yi etkiledi. Birçok vatandaş da enkaz altında kaldı. Buna göre depremden etkilenen 10 ilde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi. 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum” açıklamasının ardından çok sayıda mesaj geldiğini belirterek, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Görür paylaşımlarında, “Arkadaşlar, lütfen biraz da beni anlayın. Hepinizin acısına, endişesine saygı duyuyorum ama , binlerce kişi bana defalarca yazıp aynı şeyleri soruyor, açıklama istiyor. Yanlış anladığı veya anlamadığı halde sitem ediyor, az da olsa kimileri saygı sınırını zorluyor.

Şimdi Adana Hükümeti, yerel yönetimleri ve halkı görevimiz gereği uyarabiliriz. Tıpkı Elazığ depreminden sonra Maraş konusunda uyarı yaptığımız gibi. Maraş depremi olduktan sonra güney alanların Adana ve Antakya yörelerinin de özenli olması gerektiği hususunda yetkilileri uyardık. Bu illa orada şu zamanda şöyle deprem olacak demek değildir. Bilinçli olmak, hazır olmak, yanlış davranmamak demektir. Sevgiyle

“DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM”

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatay ve Adana için uyarılarda bulunarak, şunları söylemişti.

*Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum.

*Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay’ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum.

*Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım ama onun dışında büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı enerjisini boşalttı ve azalttı. Tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi. Bundan sonra büyük ölçüde o faylarda bir rahatlama olacaktır.

*Uzun dönem büyük depremler meydana gelmeyecektir ama dediğim yerlerde de dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var.

*Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
1
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
2
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
3
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
4
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
5
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
6
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
7
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
﻿Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
﻿Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
﻿Depremzedeler için kullanılan termal kameraların önemi
﻿Depremzedeler için kullanılan termal kameraların önemi
﻿Depremzedeler için kullanılan termal kameraların önemi
﻿Depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı
﻿Depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı
﻿Depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı
﻿Türk edebiyatının efsanesi: Cenap Şahabettin
﻿Türk edebiyatının efsanesi: Cenap Şahabettin
﻿Türk edebiyatının efsanesi: Cenap Şahabettin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.