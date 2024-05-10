Patlıcan kızartırken deneyin. Kararmasını ve yağ çekmesini önlemeye yarıyor

Tüm bu ipuçlarını takip ederek, patlıcan kızartma işleminde kararmayı ve yağ çekmeyi önleyebilirsiniz.

Patlıcan kızartırken sıkça karşılaşılan sorunlardan biri, patlıcanın kızartma işlemi sırasında kararması ve aşırı yağ çekmesidir. Bu durum hem lezzet hem de görsellik açısından istenmeyen bir sonuç olabilir. Ancak endişelenmeyin, bu sorunları önlemenin pratik bir yolu bulunmaktadır.

Mynet'te yer alan bir içerikte; Patlıcan kızartırken dikkat edilmesi gereken 4 tüyo paylaşıldı.

PATLICAN KIZARTIRKEN BİLMENİZ GEREKEN 4 TÜYO

1. yöntem

Patlıcanların yağ çekmemesi ve kararmaması için tuzlu su yerine şeker kullanacağız. Soyduğunuz patlıcanların üzerine şeker serpin ve 10 dakika boyunca bu şekilde bekletin. Bu sayede hem yağ çekmelerini önleyecek hem de patlıcanın acı tadını gidermiş olacaksınız.

2. yöntem

Kızartma yağına ekleyeceğiniz sirke, patlıcanın fazla yağ çekmesini önleyecektir.

3. yöntem

Patlıcanları kızarttıktan sonra çok kısa süreliğine ılık suya koyun ve hemen geri çıkarın. Sonrasında patlıcanların kurumasını bekleyin. Bu da yağın azalması için uygulanabilecek başka bir yöntemdir.

4. yöntem

Patlıcanları bütün olarak kızartacaksanız bunun için sap ve baş kısmını kesmeden kızartın. Bu sayede patlıcanlar çok daha az yağ çekeceklerdir.

Patlıcan közlerken deneyin. Suyunu içine hapsediyor ve asla patlıcan acı olmuyor...